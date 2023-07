Michelhausen: Post-Partner bald im Gemeindeamt

Die Marktgemeinde Michelhausen verlegt zurzeit den von ihr betriebenen Post-Partner vom aktuellen Standort (Kirchenplatz 2) ins Gemeindeamt. „Derzeit laufen die Umbau- und Vorbereitungsarbeiten. Ab 4. September, also mit Schulbeginn, können die Bürger ihre Postgeschäfte barrierefrei im Gemeindeamt erledigen. Damit wird das Amtshaus noch mehr zu einem Dienstleistungszentrum“, erzählt Bürgermeister Bernhard Heinl.

Konkret zieht die Post in die bisherigen Räumlichkeiten der Bibliothek. Diese ist bereits in ihr neues geräumiges Zuhause im Untergeschoss des Gemeindeamtes übersiedelt - mit eigenem, barrierefreiem und von Gemeindeöffnungszeiten unabhängigem Eingang über die Rampe auf der Westseite des Gemeindeamtes.

„Es gab mehrere Beweggründe für die Post-Übersiedlung“, meint Heinl. Zum einen bietet der neue Standort mehr Platz und bessere Infrastruktur. „Schon seit längerem, vor allem aber seit der Schließung des Post-Partners in Moosbierbaum stoßen wir durch die gestiegene Kundenfrequenz am alten Standort an Grenzen.“ Zudem wird der Zugang zum Post-Partner kundenfreundlicher, weil ebenerdig, ohne Steigung und barrierefrei. Und es stehen künftig ausreichend Parkplätze direkt vor dem Gemeindeamt oder vor dem Pfarrheim (gegenüber des Gemeindeamts) zur Verfügung. „Zuletzt kam es immer wieder zu brenzligen Situationen, weil Postkunden die Bushaltestelle beim Postamt verparkt und blockiert haben, weshalb der Linienbus nicht ordnungsgemäß die Haltestelle anfahren konnte“, so Heinl.

Der Post-Partner wird seit Herbst 2010 von der Gemeinde Michelhausen betrieben, um für die Bürger ein wohnortnahes Angebot an Postdienstleistungen bereitzustellen. „Der neue Standort ist ein klares Bekenntnis dafür, dass wir als Gemeinde weiterhin großen Wert auf diesen wesentlichen Basisdienst legen und den Post-Partner langfristig absichern wollen“, erklärt Heinl.