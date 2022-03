Die Tullner Flüchtlingshilfe läuft auf Hochtouren

Unterkünfte bereitstellen:

Die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um Quartiere für Flüchtlinge zu koordinieren; Info und Formulare: www.bbu.gv.at so wie www.noehilft.at

Ehrenamtlich unterstützen bzw. Sachspenden für die Familien in Tullnbereitstellen: Um die Maßnahmen und Hilfsaktivitäten zu koordinieren, kontaktieren Sie am besten die Koordinierungsstelle im Rathaus (Kontakt siehe oben).

Effiziente Hilfe

in der Ukraine:

Die Lage in der Ukraine ist sehr instabil, umso wichtiger ist koordinierte Hilfe. So können Sie den Menschen in der Ukraine aktuell am besten helfen:

Geldspenden an anerkannte Hilfsorganisationen/NGOs (diese wissen, was tatsächlich vor Ort benötigt wird, verfügen über die notwendige Erfahrung und Logistik)

Sachspenden nur auf konkreten Aufruf von Hilfsorganisationen, Land und Bund