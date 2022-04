Ehepaar aus dem Bezirk Tulln half vor Ort

Werbung

Eveline und Gerhard Schultz, die ehemaligen Betreiber des „Da Capo“ in der Tullner Kirchengasse, haben im Sammeln von Spenden und dem folgenden Transport schon Routine. Zehn Mal haben sie sich ins kroatische Erdbebengebiet Sisak begeben. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine stand für das Ehepaar aus Königstetten fest: „Wir müssen auch dort helfen!“

Wieder unter der Schirmherrschaft des St.-Stanislaus-Ordens Österreich fuhr man mit Tochter Birgit und zwei Bussen los. Im Gepäck: Lebensmittel, Medikamente, Verbandsmaterial, Winterjacken, Schlafsäcke, Kinderkleidung, Hygieneartikel, Taschenlampen, Batterien, Tiernahrung.

Das Ziel war die transkarpatische Regionalhauptstadt Uzhgorod (115.000 Einwohner), etwa 35 Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. Die Stadt beherbergt derzeit 100.000 Flüchtlinge.

Nach zwölfstündiger Fahrt inklusive dreistündigem Aufenthalt an der ungarisch/ukrainischen Grenze (Kontrollen, Formulare) kamen die Helfer in einer provisorischen Verteilstation an. Nach dem Abladen bezogen sie ein kleines Quartier, in dem sie um 5 Uhr früh unsanft geweckt wurden: Sirenengeheul in der ganzen Stadt, etwa 50 Minuten lang. Verdunkelte Straßenbeleuchtung, Mütter rannten mit ihren Kindern aus ihren Häusern.

Bei der Rückfahrt hatte man Begleitung in Form einer Flüchtlingsfamilie aus der Ostukraine (Oma, Mutter, 17-jährige Tochter) sowie deren Hundefamilie mit vielen Welpen. Eveline und Gerhard Schultz setzten sie am Hauptbahnhof ab, sie wollten weiter nach Zürich.

Trotz vieler Strapazen steht für die Helfer fest: „Wir fahren ganz sicher noch einmal in die Ukraine.“

