Mit Kostüm & Spendierhose: Sautrogrennen in Langenlebarn ante portas

Es braucht einen Funken Muskelkraft und Ehrgeiz, der Spaß kommt von allein. Das siebte Sautrog-Rennen verspricht Spannung und gute Laune. „Es ist das Outdoor-Rennen schlechthin“, fiebert Organisator Wolfgang Mayrhofer, auch Vizebürgermeister und Ortsvorsteher, dem Event auf der Donaulacke entgegen.

Der Obmann und seine Mitorganisatoren von der Dorferneuerung Langenlebarn arbeiten auf Hochtouren an den letzten Vorbereitungen für den 27. August.

Bis zu 50 Paare werden an dem Tag um die Wette paddeln, 22 Teilnehmer-Duos sind bereits angemeldet. Mayrhofer ruft zum Mitmachen auf: „Es macht jede Menge Spaß und es wird eine tolle Show!“

Für Unterhaltung sorgt etwa Musik, die die Teams selbst für ihren großen Auftritt wählen können. Auch lustig: Kostüme. Die sind zwar nicht verpflichtend, aber erwünscht – schließlich warten auch tolle Preise – etwa ein 300 Euro Einkaufsgutschein für die Rosenarcade, oder Essensgutscheine für „Floh“ und „Wolf“ - auf die besten Outfits.

Das Nenngeld von 15 Euro pro Team ist auf jeden Fall gut investiert, denn die Summe aller Startgelder kommt „Wertvolles schaffen“ zugute. Dieser Verein übersiedelt schon bald vom Irenental in eine neu geschaffene Heimstätte in Baumgarten. 14 Menschen mit Behinderungen finden dort in einem landwirtschaftlichen Umfeld individuell auf sie zugeschnittene Beschäftigungs- und Weiterbildungsangebote.

Anmeldung: 0699/ 127 569 37, 0660/ 197 19 13 oder sautrogrennenlale@gmail.com

