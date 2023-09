Umbau fertiggestellt Alles neu bei der Kirchenwirtin in Ollern

In der neuen Gaststube: Vizebürgermeister Gerald Höchtel, Thomas Nöldner, Peter Weiser, Stefan Obermaißer (Kommandant FF Ollern), Verena Weiser, Michael Bichler (Kommandant FF Ried), Bürgermeisterin Josefa Geiger, Pfarrer Robert Dublanski und Nationalrat Johann Höfinger. Foto: privat

D as Traditionsgasthaus in Ollern, in dem bereits die fünfte Generation aktiv ist, öffnet nach Umbauarbeiten wieder seine Tore.

Die Gaststube wurde komplett erneuert, Küche und Kühlräume adaptiert und neu eingerichtet sowie die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung zur Wiedereröffnung, darunter auch Bürgermeisterin Josefa Geiger, Vizebürgermeister Gerald Höchtel, Nationalrat Johann Höfinger, das örtliche Feuerwehr-Kommando u.v.m. Nach der feierlichen Segnung durch Pfarrer Robert Dublanski konnten die Gäste die neugestalteten Räumlichkeiten bewundern und wurden mit feinen Köstlichkeiten verwöhnt. In einer Zeit großer Herausforderungen für die Gastronomie setzt die junge Wirtin Verena Weiser mit ihrem Team und ihrer Familie klare Schwerpunkte: „Wir legen großen Wert auf den Wohlfühlfaktor unserer Gäste und eine abwechslungsreiche Küche, die Regionales und Saisonales vereint. Unsere neue und klassisch-moderne Gaststube lädt ab sofort auch zum gemütlichen Tagesausklang unter der Woche ein - mit einem Gläschen Wein mit Freunden nach der Arbeit.“ www.kirchenwirtin-ollern.at