Bezirk Tulln: LED spart Energie und Kosten

In der Vorwoche berichteten wir von der Stadtgemeinde Tulln sowie einigen anderen Gemeinden im Bezirk, wie weit man mit der Umrüstung auf LED-Beleuchtung ist.

Ein besonderer Vorreiter in puncto Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist die Marktgemeinde Grafenwörth : Hier sind mittlerweile etwa 1.200 Lichtpunkte auf LED-Technik umgerüstet. Die Umrüstung erfolgte bereits in den Jahren 2012 und 2013. Dadurch ergibt sich eine jährliche Einsparung von ca. 25.000 bis 30.000 Euro.

In der Marktgemeinde König-stetten wurde die Umstellung 2014 begonnen und binnen eines Jahres abgeschlossen. Der Stromverbrauch verringerte sich dadurch um 54 Prozent (2014: 18.700 Euro, 2016: 9.100 Euro). Zusätzlich wurden in den ersten vier Jahren 15.000 Euro pro Jahr beim Leuchtmitteltausch eingespart. „Außerdem gibt es auf die neuen LED-Lampen zehn Jahre Garantie“, ergänzt Vizebürgermeister Christian Eilenberger.

Auch die Marktgemeinde Fels am Wagram setzt wirklich extrem viele Energie- und Umweltmaßnahmen. Aktuell sind von den rund 800 Straßenbeleuchtungskörpern der Marktgemeinde bereits ca. 87,5 Prozent auf LED umgestellt. Für die restlichen 100 alten Leuchten werden aktuell Angebote eingeholt, sodass eine Vergabe noch in einer heurigen Gemeinderatssitzung und die Umsetzung spätestens im Jahr 2023 erfolgen kann. Danach ist der LED-Straßenbeleuchtungstausch in dieser Gemeinde faktisch abgeschlossen. Die ersten Leuchten wurden bereits im Jahr 2013 auf LED ausgetauscht. Seitdem wurden jährlich sukzessive zwischen 50 und 100 Leuchten auf LED umgerüstet. Nach Abschluss des kompletten Beleuchtungsaustausches im kommenden Jahr werden die jährlichen Einsparungen insgesamt rund 10.000, Euro betragen.

Die Marktgemeinde Tulbing setzt sich ebenfalls sehr für Energieeinsparungen ein. 1000 Lampen sind schon seit längerem auf LED umgestellt, 2019 wurden die letzten 600 Leuchten adjustiert. „Beim Neubau der Volksschule 2017 sowie jetzt beim neuen Kindergarten wurde die sämtliche Beleuchtung in LED ausgeführt“, erläutert Bürgermeister Thomas Buder.

Vor der Umrüstung beliefen sich die Stromkosten auf rund 40.000 Euro, nun zahlt die Gemeinde ungefähr 20.000 Euro im Jahr. „Ergänzend muss erwähnt werden, dass wir zuvor 50.000 Euro Reparaturkosten hatten, diese belaufen sich nun auf nur 5.000 Euro pro Jahr“, so Buder.

Im Gemeindegebiet Judenau-Baumgarten ist die EVN zuständig für die Beleuchtung, das heißt es gibt einen Lichtservicevertrag. Einige Leuchten wurden bereits auf LED umgestellt und weitere sind in Planung.

In der Marktgemeinde Würmla werden die neu parzellierten Siedlungen bereits mit LED ausgestattet. Für den Altbestand der Beleuchtung wurde zwecks Umstellung auf LED bereits ein Angebot angefragt. Die Umstellung auf LED soll sukzessive in den nächsten ein bis drei Jahren erfolgen.

