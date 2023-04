Wie sollen wir mit der Donau umgehen?

Rund 30 Millionen Euro wurden in die Renaturierung der Traisen investiert, den Löwenanteil trugen die EU über „Life+“-Fördermittel und der Verbund (die NÖN berichtete). Wie ein laufendes Forschungsprojekt eines an der Universität für Bodenkultur (Boku) angesiedelten Christian Doppler-Labors eindrucksvoll zeigt, wurde damit nicht nur das Erscheinungsbild der Flussmündung drastisch verbessert.

Schon seit einigen Jahren versehen Boku-Hydrobiologe Günther Unfer und sein Team Fische mit passiven Transpondern. Diese Kleinstsender, die auch von vielen Hunde- und Katzenhaltern verwendet werden, sind für die Tiere völlig unbedenklich. „Diese Transponder sind leicht genug, um das natürliche Verhalten von Fischen nicht zu beeinflussen. Außerdem geben sie nur dann ein Signal, wenn sie eine unserer Antennen passieren“, erklärt Michael Grohmann, einer von vier Dissertanten die dem Team angehören.

Ideale Laichgründe für Nasen geschaffen

Fix installierte Antennen befinden sich neben der Traisen etwa auch in Nußdorf und Freudenau. Eine mobile Antenne versieht in der Großen Tulln zwischen Langenrohr und Judenau ihren Dienst. Von den etwa 60 in der Donau lebenden Fischarten konnte bereits ein guter Teil (neben Nasen und Barben, den beiden Donau-Charakterfischarten schlechthin, auch Frauennerfling oder Streber) mit Transpondern versehen werden, insgesamt tausende Exemplare. Die seit Ende März steigenden Wassertemperaturen lösten jetzt ein Naturphänomen aus. Für einige dieser Fischarten, allen voran die Nase, setzten nämlich die Laichwanderungen der erwachsenen Tiere ein.

Die Antenne in der Traisenmündung bei Altenwörth registriert die Bewegungen aller mit einem Transponder versehenen Fische. Foto: Daniel Pelz

Eine Nase mit Laichausschlag, wie sie jetzt zu tausenden in der Traisenmündung anzutreffen waren. Foto: Daniel Pelz

Und siehe da: Die Antenne bei Altenwörth registrierte bereits mehr als 300 markierte Fische, die aus der Donau kommend in die Traisen eingewandert sind. „Und das ist nur ein kleiner Teil von mehreren tausend Donau-Nasen, die hier jetzt wieder ideale Laichhabitate vorfinden“, sagt Günther Unfer. Mit dem Antennennetzwerk sei es möglich, zuverlässig nachzuverfolgen, welche Arten welche Stellen als Laichgründe bevorzugen. „Kurz gesagt: Wir können das Verhalten der Donaufische besser studieren als jemals zuvor“, erklärt Unfer weiter.

„Unser Ziel ist es, Maßnahmen zu definieren...“

Unterm Strich gehe es bei dem Projekt aber um deutlich mehr. „Unser Ziel ist es, Maßnahmen zu definieren, wie wir mit der Donau umgehen sollen“, sagt der Hydrobiologe, „denn schließlich wollen wir ja auch in Zukunft Strom produzieren, mit Schiffen und Booten fahren, fischen und im Fluss baden, aber gleichzeitig auch die Biodiversität und den Naturraum erhalten.“

Noch ein Nachsatz für Fischfreunde: Auch große Arten wie der Huchen sind vereinzelt wieder anzutreffen, ob ihre dauerhafte Ansiedelung wieder gelingt, werden aber erst die nächsten Jahre zeigen.

