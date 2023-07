Sieghartskirchen bietet ausleihbare Klimatickets an

Ab 1. Juli können Bürger mit Hauptwohnsitz in Sieghartskirchen zwei Klimatickets ausleihen, die ihnen an bis zu zwei Tagen pro Monat kostenlos zur Verfügung stehen. Die Tickets ermöglichen freie Fahrt mit Bussen, Bahnen und Straßenbahnen in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland. Die Einführung der kostenlosen Schnupper-Klimatickets stieß in der Gemeinde auf breite Zustimmung und wurde vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Die Marktgemeinde erhofft sich von diesem Angebot eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs und einen vermehrten Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel.

„Viele Ausflugsziele sind auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und lassen sich bequem mit Bus und Bahn erreichen. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt und viel Spaß beim Reisen“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger. Die Reservierung der Tickets erfolgt auf schnupperticket.at.