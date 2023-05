Energy Globe Ehrenmedaille in Gold für Josef Meisl

Seit 1999 wird der von Energie-Pionier Wolfgang Neumann ins Leben gerufene Energy Globe verliehen. Heute zählt die Auszeichnung zu den wichtigsten Umweltpreisen weltweit. Wer in Tulln Energy Globe sagt, muss auch an die ehemalige Landwirtschaftliche Fachschule Tulln denken, genauer gesagt an ihren Direktor im (Un-)Ruhestand Josef Meisl. Wer wäre „oiso“ geeigneter gewesen, die diesjährige Verleihung der niederösterreichischen Globes zu moderieren als er? Richtig: niemand!

Josef Meisl verstand es dann auch, in seiner „oiso“ unnachahmlichen Art die 46 nominierten Projekte in den Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft, Jugend und „nachhaltige Gemeinde“ im Rekordtempo vorzustellen. Die Vielfalt der Einreichungen war groß und reichte vom innovativen (alt)Glas-Upcycling über unterschiedliche nachhaltige Bauprojekte bis zu nachhaltiger Finanzierung, Car-Sharing und Schulprojekten. „Man sieht: Es gibt eigentlich schon für fast jedes Umweltproblem eine Lösung“, wie Meisl zusammenfasste. Man müsste diese Lösungen nur auch alle umsetzen.

Als Laudator fungierte Landtagspräsident Karl Wilfing. Er lobte die tollen Ideen, egal ob in Sachen Resourcenschonung oder neue Technologien. Außerdem dankte Wilfing Josef Meisl „der auch als Pensionist arbeitet und noch immer für die Sache brennt“. Dieses Engagment wurde mit der „Energy Globe Ehrenmedaille in Gold“ gewürdigt, einer Auszeichnung die, wie Wilfing sagte „nicht einmal Arnold Schwarzenegger bekommen hat“. Der Präsident erinnerte auch daran, was das Land NÖ „auf den Weg gebracht hat“: So sollen im Laufe der nächsten Jahre 250 Windräder, 130.000 Photovoltaik-Anlagen (primär auf Dächern) und 200 neue Biomasse-Anlagen errichtet werden.

Landtagspräsident Karl Wilfing und Energy Globe CFO Nadine Mayr gratulierten Josef Meisl zur "Energy Globe Ehrenmedaille in Gold". Foto: Thomas Peischl

Die eigentlichen Energy Globes für Niederösterreich gingen an:



Kategorie Erde:

Elk Bau Gmbh mit dem Projekt „Wohnpark Ober-Grafendorf“

(nachhaltiger, leistbarer Wohnraum mit möglichste wenig Bodenversiegelung)

Energy Globe für die Elk Bau GmbH. Foto: Thomas Peischl

Kategorie Feuer:

PREFA Aluminumprodukte GmbH mit dem Projekt „PREFA Solar - Das Dach der Zukunft!“

(widerstandsfähige Aluminium-Dachplatten mit integrierten Photovoltaikmodulen)

Energy Globe für PREFA Solar. Foto: Thomas Peischl



Kategorie Luft:

Landesinnung der Rauchfangkehrer für NÖ mit dem Projekt „Zertifizierung der österreichischen Rauchfangkehrer“ (eigene Datenbank, die Reduzierung der Luftemissionen im Kehrgebiet dokumentiert)

REWE Austria Fleischwaren GmbH und Brandner Hygiene GmbH mit dem Projekt „Einphasenreinigung in der Lebensmittelherstellung“ (neuartige, ersourcenschonende Verfahren und Abläufe zur Optimierung von Produktsicherheit)

Energy Globe für die Rauchfangkehrer-Landesinnung. Foto: Thomas Peischl

Energy Globe für REWE Austria Fleischwaren GmbH und Brandner Hygiene GmbH. Foto: Thomas Peischl

Kategorie Wasser:

Wassergenossenschaft Unteres Traisental mit dem Projekt „Aqua Repono“

(standortangepasste, effiziente Bewässerungssysteme, die lokalen Obst- und Weinbau auch in Zukunft ermöglichen)



Energy Globe für die Wassergenossenschaft Unteres Traisental . Foto: Thomas Peischl

Kategorie Nachhaltige Gemeinde:

Gemeinde Glinzendorf mit dem Projekt „Für unsere gemeinsame Zukunft“

(Umsetzung erneuerbare Energien, Einbindung Bevölkerung in umweltrelevante Maßnahmen)

Energy Globe für die Gemeinde Glinzendorf. Foto: Thomas Peischl

Kategorie Jugend:

NÖMS Raabs an der Thaya mit dem Projekt „Challenge4Change“

(Kinder erarbeiteten kleine Maßnahmen in vier Problemfeldern in eine nachhaltige Richtung)

Energy Globe für die NÖMS Raabs an der Thaya. Foto: Thomas Peischl

Unter den 46 Nominierten waren auch Projekte aus dem Bezirk Tulln. So war etwa die Marktgemeinde Fels am Wagram gleich mit drei Einreichungen dabei: mit Freihalteflächen im Flächenwidmungsplan, einer PV-Anlage auf einem Erdlärmschutzwall sowie dem Energie- und Umweltprogramm der Gemeinde. Die SÜBA Bau- und Projekterrichtungs GmbH war mit der modernen Tullner Wohnhausanlage „Living im Franks“ nominiert.



Gruppenbild mit allen Nominierten. Foto: Thomas Peischl

