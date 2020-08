In einem Leserbrief kritisiert der Altenwörther Nebenwohnsitzer Wolfram Hell die Baumaßnahmen rund um die Fischwanderhilfe, die derzeit vom Verbund als umfassendes Umweltprojekt errichtet wird. Er sei zutiefst schockiert „was hier unter dem Deckmantel Naturschutz mit der Fischwanderhilfe angerichtet wird“.

Hell bezeichnet die Abholzung der Au auf einer Fläche von ca. 60 bis 70 Hektar als bedenklich.

„Sowohl Artenvielfalt als auch Menge des Fischbestandes haben enorm profitiert, wie dutzende wissenschaftliche Untersuchungen beweisen.“

Die NÖN hat dazu den Verbund um eine Stellungnahme ersucht. „Wie bei jeder Baumaßnahme steht zu Beginn eine Abwägung von Aufwand und Nutzen. Es geht bei der Fischwanderhilfe Altenwörth im Rahmen des Projektes ,EU-LIFE Network Danube Plus‘ um eine generationenübergreifende Verbesserung der Ökologie an und neben der Donau“, heißt es seitens des Verbundes. Die Eingriffe in die Au seien beträchtlich, aber der Erfolg der Methode lässt sich in unmittelbarer Nähe, an der neuen Traisenmündung am rechten Donauufer ermessen. Ökologen bestätigen die enorme Verbesserung der Ökologie. Und in der Stellungnahme weiter: „Sowohl Artenvielfalt als auch Menge des Fischbestandes haben enorm profitiert, wie dutzende wissenschaftliche Untersuchungen beweisen.“

Eine alte, „harte“ Au entspricht nicht dem natürlichen Zustand einer dynamischen Flusslandschaft und ist auch entsprechend ökologisch weniger wünschenswert.

Was der Donau in Österreich fehle, sei eine junge Au mit entsprechendem Lebensraum für spezialisierte Arten. Von den entnommenen Bäumen werden mehrere hundert Stämme als „Raubäume“ im Gerinne verbleiben, das gespeicherte CO2 bleibt somit erhalten. Strauch- und Buschwerk wird sich, wie an der Traisen sichtbar, binnen weniger Jahre erneuern.

Weil auch das Abpumpen des Schlamms in die Donau angeprangert wird, sagt dazu Verbund-Pressesprecher Florian Seidl: „Die Verbringung des überschüssigen Sedimentes ist angesichts der enormen Mengen in der Donau verschwindend klein und selbstverständlich behördlich genehmigt.“