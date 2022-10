Was kann Tulln als Radstadt machen?

Bereits zum fünften Mal organsierten Ökogruppe und Stadtgemeinde Tulln einen gemeinsamen Umweltstammtisch. „Ursprünglich wollten wir alleine die Welt retten“, sagt Mitinitiatorin Gudrun Höllebrand. Da sich das in der Kleingruppe wohl doch nicht ganz ausgeht, verlegten sie und ihre sechs Mitstreiterinnen sich auf lokales Engagement.

„Eines unserer Ziele ist es, Bevölkerung und Politik zu vernetzen. Bei Themen wie Lichtverschmutzung oder Salzstreuung ist uns das schon ganz gut gelungen“, ergänzt Isolde Lernbass-Wutzl. Diesmal lag der Schwerpunkt auf dem Alltagsradverkehr in der Stadt.

„Tulln ist schon ein Vorreiter in Sachen Radmobilität“, lobt der Vorsitzende der Radlobby Niederösterreich, Karl Zauner, der das Impulsreferat des gut besuchten Abends hielt. So hob er u. a. positiv hervor, dass es Radwege in alle Stadtviertel gibt, Mehrzweck- und eigene Rad-Streifen oder Fußgängerzonen mit Radverkehr. Das Fahrradparken sei weitgehend gut gelöst worden. Aber natürlich gebe es auch in Tulln Dinge, die besser gelöst werden könnten. Dazu regte Zauner die Etablierung eines Acht-Jahres-Plans bis 2030 an. Ziel sollte sein, jedes Jahr je zwei Haupt-Radrouten zu perfektionieren.

Noch mehr Anregungen kamen aus dem Publikum:

Anna Plenk, Lehrerin am Gymnasium Klosterneuburg, berichtete vom projekt „Bike Line“ . Mit eigenen Radhaltestellen (sicheren Einstiegspunkten) und Challenges werden Schülerinnen und Schüler motiviert, aufs Fahrrad umzusteigen.

Radstellplätze sollten in Zukunft breiter, und damit praxisgerechter ausgeführt werden, heute belegt ein Fahrrad meist zwei Plätze.

Tulln sollte/könnte eine Fahrradmesse oder zumindest ein Fahrradfest veranstalten.

„Der Radverkehr läuft in Tulln weitgehend gut: Für die Langenlebarner Straße haben wir eine gute Lösung gefunden, die kurz vor der Fertigstellung ist“, resümierte Vizebürgermeister Rainer Patzl. Der Abschnitt vom Draken-Kreisverkehr bis zur Kleinen Tulln wird bald saniert. Die Stadt werde weiter an der Verbesserung arbeiten. „Damit Tulln eines Tages das Kopenhagen von Niederösterreich wird“, brachte es Alexander Schmidhammer auf den Punkt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.