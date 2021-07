Ein Pkw (ungarisches Kennzeichen) mit vier Insassen war am Donnerstag, 1. Juli, gegen Mittag auf der S5 in Richtung Stockerau unterwegs. Kurz vor dem Baustellenbereich Trübensee kam das Fahrzeug nach einem Überholvorgang ins Schleudern und dadurch von der Schnellstraße ab. Es durchschlug den Wildschutzzaun und kam erst nach mehreren Überschlägen im Auwald auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.

Auch eine schwangere Frau war im Unfallauto

Kurze Zeit später waren die Freiwilligen Feuerwehren Utzenlaa und Absdorf im Einsatz. Die Feuerwehrleute mussten das Fahrzeugdach komplett entfernen, um die Insassen zu erreichen. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb am Unfallort. Die drei Verletzten, darunter eine schwangere Frau, wurden mit zwei Christophorus Notarzthubschraubern und einem Notarzt-Einsatzfahrzeug in Krankenhäuser in Wien und Niederösterreich transportiert.

Bei der Bergung des Unfallautos war dann auch noch die Stadtfeuerwehr Tulln im Einsatz. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die S5 in Fahrtrichtung Stockerau für eine Stunde gesperrt.