Workshop in der Zeiselmaurer Volksschule

Zeiselmauer-Wolfpassing ist auf dem besten Weg, als familien- und UNICEF kinderfreundliche Gemeinde zertifiziert zu werden.

Zuerst fanden zwei Workshops zur Erhebung aller bereits bestehenden Maßnahmen im Themenbereich Familienfreundlichkeit und zur Sammlung von neuen Ideen und Maßnahmen in diesem Bereich statt. Auch die Kinder durften sich beteiligen: Nach einer Fragebogenaktion nahmen die Kinder der beiden vierten Klassen der Volksschule Zeiselmauer-Wolfpassing an einem UNICEF-Workshop in der Volksschule teil.

Die Kinder waren mit sehr viel Engagement und Eifer dabei, beschäftigten sich unter Anleitung der Prozessbegleiterin von der NÖ.Regional, Marisa Fedrizzi, sehr interessiert mit der UN-Kinderrechtekonvention und äußerten im zweiten Workshopteil Ideen, wie Zeiselmauer-Wolfpassing noch kinderfreundlicher werden könnte.

Die Volksschüler und -schülerinnen würden sich unter anderem über die Erweiterung des Kinderspielplatzes um Reckstangen freuen - dann könnte der Turnunterricht auch öfter draußen stattfinden. Das Thema „Müll“ beschäftigt die Kinder auch sehr, sie sind sich einig, dass alle gemeinsam mehr tun müssen, damit nicht soviel Mist herumliegt.

Die Ergebnisse des Schulworkshops übergaben die Kinder an Amtsleiter Stefan Sommer.

Nun wird die Projektgruppe alle Ideen sichten und daraus die Maßnahmen auswählen, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden sollen.

