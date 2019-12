Besondere Aufmerksamkeit wurde den Stationen der Kinder- und Jugendheilkunde gewidmet. Der Leiter der Abteilung Hans Salzer und sein Team schauen darauf, dass jedes Kind, bei dem es möglich ist, das Fest zu Hause mit den Eltern feiern kann und wenn nötig, danach zur Weiterbehandlung wieder ins Klinikum kommt.

„Der 24. Dezember ist zwar bis etwa 14 Uhr der härteste Tag in der Ambulanz, aber am Heiligen Abend haben wir meist nur drei bis vier Kinder im Haus“, so Salzer weiter. „Ich habe das Gefühl, manche Mütter schicken die Väter zu uns, wenn das Kind hustet, damit vor den Feiertagen abgeklärt ist, wie heikel der Husten ist“, schmunzelt der Arzt.

In der Ambulanz der Kinderabteilung wird es abends dann wieder voller: „So um 21 Uhr kommen die ersten Familien mit Kindern mit Bauchschmerzen und Erbrechen. Diese Kinder wollten meist keinesfalls vor der Bescherung krank werden und haben es gerade noch so lange ausgehalten, bis das Christkind da war“, berichtet der Mediziner über seine Erfahrungen.

Als er jung war und seine zwei Kinder noch klein, hat der warmherzige Arzt viele Weihnachtsdienste absolviert. Der 63-Jährige mag die ruhige Stimmung auch heute noch gern: „Alle freuen sich, einer unserer Haustechniker geht mit der Ziehharmonika auf alle Stationen, die Schwestern bringen was Gutes zu essen mit und wir nehmen uns Zeit, um uns mit den Kindern und ihren Eltern, die bei uns sind, zusammenzusetzen.“ Für die jungen Patienten gibt es eine kleine Bescherung unter dem Christbaum. Salzer: „Es sind meist sehr kranke Kinder, und doch leuchten ihre Augen, wenn sie den hübsch aufgeputzten Baum sehen.“ Der Abteilungsleiter ist sich sicher, dass sie aus Freude über die kleine Feier Kraft schöpfen fürs Gesundwerden.