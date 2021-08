Aus den Händen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erhielt Univ.-Prof. Dr. Peter Lechner, der als Primar der klinischen Abteilung für Chirurgie des Universitätsklinikums Tulln zurücktritt, das „Silberne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“.

„Deine bisherige Karriere war geprägt von harter Arbeit, fachlicher und sachlicher Kompetenz sowie von Verlässlichkeit und Menschlichkeit“, betonte Mikl-Leitner in ihrer Ansprache. Primar Lechner habe es immer verstanden, „Herausforderungen anzunehmen und vor allem auch zu bewältigen“, sagte sie. „Die Herausforderungen können aber nur dann gemeistert werden, wenn man eine entsprechende Ausbildung hat und wenn man von den Stationen, die man hinter sich hat, Erfahrungen mitnimmt und diese auch weitergibt“, hob die Landeshauptfrau hervor.

„Die jüngste und größte Herausforderung ist die Corona-Pandemie. Dabei war das medizinische Personal besonders gefordert, Menschenleben zu retten und zu schützen. Gerade das Universitätsklinikum Tulln hat diese Aufgabe mit einer Exzellenz gemeistert“, hielt die Landeshauptfrau fest. Die Pandemie habe gezeigt, dass die „Übernahme der Gemeindespitäler durch das Land Niederösterreich die richtige Entscheidung war“, sprach sie einen weiteren Aspekt an und betonte: „Alle Krankenhäuser und alle Landespflegeheime sind heute unter dem Dach der Landesgesundheitsagentur vereint“.

Dr. Lechner habe das gesamte Gesundheitswesen in Niederösterreich mitgeprägt. Auch habe er dabei das Universitätsklinikum Tulln zu einem „Aushängeschild“ weiterentwickelt.

Peter Lechner war von 1996 bis 2004 Leiter der Abteilung für Allgemeinchirurgie im Krankenhaus der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Ab 2004 und bis Ende Juli 2021 war Lechner der Leiter der chirurgischen Abteilung in Tulln und bekleidete die Position als ärztlicher Direktor am Uniklinikum Tulln. Auch erlangte er die „Fellowship of the American College of Surgeons“.