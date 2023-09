Palmetzhofer wird zweifache Pflegedirektorin

Nach ihrer Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin im Kaiser Elisabeth Spital war Cornelia Palmetzhofer in einigen Wiener Spitälern tätig und arbeitete seit 1995 auf der internen Abteilung des LK Klosterneuburg. Seit rund fünf Jahren ist Palmetzhofer Pflegedirektorin des Landesklinikums, mit Ende 2021 startete sie auch als interimistische Pflegedirektorin des Universitätsklinikums Tulln. Ab Oktober übernimmt sie die Pflegedirektion am Uniklinikum nun offiziell. Es ist für sie von großer Bedeutung, sowohl mit den Mitarbeitern der Pflege als auch mit allen anderen Berufsgruppen in beiden Kliniken eine professionelle Zusammenarbeit und einen guten interdisziplinären Austausch zu etablieren.

„Ich möchte gemeinsam mit dem ärztlichen Direktor Herbert Huscsava und den kaufmännischen Direktoren beider Standorte die Stärken der Häuser für Synergien nutzen, um Sicherheit und Stabilität für die Mitarbeiter zu schaffen und dadurch die bestmögliche Behandlung unserer Patienten sicherstellen“, betont die Pflegedirektorin der beiden Krankenhäuser, Cornelia Palmetzhofer.

Auch für die Geschäftsführung der Region Mitte, Franz Laback, sei die Bestellung von Palmetzhofer ein Gewinn für beide Häuser in der Region. „Die Pflegedirektion nimmt in der kollegialen Führung eine wichtige strategische Position ein und ist gleichzeitig eine wichtige Ansprechperson für sämtliche Fragen des pflegerischen Bereiches. Mit der Weiterführung der Pflegedirektion am Landesklinikum Klosterneuburg sowie der nun offiziellen Funktion der Pflegedirektorin am Universitätsklinikum Tulln gewinnen beide Häuser von dem standortübergreifenden Know- How und der Persönlichkeit von Cornelia Palmetzhofer“, unterstreicht dieser abschließend die Bestellung.