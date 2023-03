Tullner NMS-Schüler lernen Pflegeberuf kennen

Die Jugendlichen konnten sich einen Überblick über den Pflegeberuf verschaffen und bei Stationen mit unterschiedlichen Themenbereichen selbst tätig werden.

So wurde die Aromapflege vorgestellt. Hierbei werden bestimmte ätherische Öle während der Pflege eingesetzt, die positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten haben und beispielsweise verdauungsfördernd, angstmindernd oder schmerzlindernd wirken. Nach einer kurzen Einführung in diese aromatische Welt wurden in einer Riechstift-Werkstatt eigene Riechstifte hergestellt.

Eine Pflegepädagogin stellte diverse Schutzkleidung vor und übte mit den Jugendlichen eine hygienische Händedesinfektion, bevor ihnen im Anschluss die Grundlagen der Ersten Hilfe nähergebracht wurden. Nach einer kurzen Einführung wurden die Herzdruckmassage an Übungspuppen und eine korrekte Helmabnahme trainiert.

Die Schüler zeigten sich sehr interessiert an den unterschiedlichen Bereichen und nahmen viele neue Eindrücke rund um den Pflegeberuf mit nach Hause.





Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.