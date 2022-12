Tullner Spital ab sofort mit neuer Ambulanz für Reflux

Werbung

Ab sofort bietet das Universitätsklinikum Tulln jeden Montag von 8 bis 12 Uhr eine Spezialambulanz für Patienten mit Refluxbeschwerden und Zwerchfellbrüchen an.

Von einer Refluxerkrankung spricht man, wenn Magensäure in die Speiseröhre bzw. bis in den Mund gelangt und dabei die Schleimhäute reizt. Das Problem liegt an der mangelnden Funktion des Schließmuskels zwischen Magen und Speiseröhre. Jeder fünfte leidet unter diesen Beschwerden - Tendenz steigend. Betroffene verspüren ein brennendes Gefühl hinter dem Brustbein sowie einen Druck im Oberbauch. Außerdem kommt es zum Aufstoßen von Säure und Speisebrei.

In der Spezialambulanz für Beschwerden im Bereich des Magens (Reflux, Sodbrennen, Zwerchfellbruch) bietet das Uniklinikum nun auch ein modernes Diagnoseverfahren zur Abklärung einer Refluxerkrankung an. Dabei wird eine Sonde über die Nase in die Speiseröhre des Patienten eingeführt und kurz vor dem Mageneingang platziert - dort verbleibt sie bis zu 24 Stunden.

Die „Ösophagus-Manometrie“ dient sowohl der Druckmessung in der Speiseröhre, als auch der Bestimmung des Zustands, der Richtung und des Säuregehalts des Rückflusses aus dem Magen. Einen Termin kann man telefonisch unter 02272 9004-12090 wochentags von 8 bis 12 Uhr ausmachen.

