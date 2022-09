Das Technopol kommt

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Durch das Landesentwicklungskonzept vom Jahr 2004 wurde die Idee geboren, moderne Wachstumszentren zu erschaffen, in welchen universitäre Bildungseinrichtungen, moderne Forschung und führende Unternehmen zusammenarbeiten. Insbesondere die Stadt Tulln unter Bürgermeister Willi Stift setzte sich mithilfe von Landeshauptmann Erwin Pröll dafür ein, neue Arbeits- und Forschungsplätze zu schaffen.

Trotz Goldmann Konkurs viele neue Möglichkeiten

„Nachdem der Betrieb Goldmann weg war, brauchten wir ein zweites Standbein. Wir sahen im Technopol eine Zukunftsentscheidung“, sagt Altbürgermeister Willi Stift. Die Stadt hatte erkannt, wie schwierig es ist, qualifizierte Arbeitsstellen in einem Land wie Österreich zu erhalten. Mit dem wachsenden Forschungszentrum hatte man die 450 verlorenen Arbeitsplätze (Konkurs Goldmann 2011) nicht nur wiederbeschafft, sondern sogar zusätzliche gewonnen.

Das Projekt innovative Zentren, sogenannte „Technopole“ zu gründen, wurde 2004 in Tulln mit dem Schwerpunkt Biotechnologie gegründet. In den darauffolgenden Jahren schlossen sich immer mehr Unternehmen wie auch das Agrana Forschungszentrum bei der Zuckerfabrik dem Campus Tulln an.

Der im Jahr 2003 gegründete Technopark gewann in den darauffolgenden Jahren immer mehr an Größe. So wurde im Jahr 2005 das erste Gebäude des Technologie- und Forschungszentrum (TFZ) errichtet. Weiters nahm das Austrian Bioenergy Centre seine Forschung im Bereich Biogas auf. Auch die ersten Firmen, wie Riviera und Romer Labs siedelten sich in dieser Zeit an.

Das UFT verbindet das Technopol

Vorerst vollendet wurde das „Technopol“ Tulln mit dem sogenannten Universitäts- und Forschungszentrum Tulln“ (UFT) im Jahr 2011. In diesem wurden Arbeitsgruppen aus sechs Departments der BOKU Wien, des Austrian Institue of Technology (AIT) und des Holzforschungsinstituts „Wood K Plus“ vereint. Der AIT stellt eine Zusammenarbeit des Technologie und Forschungszentrums Tullns mit der Fachhochschule Wiener Neustadts mit Standort in Tulln dar.

So arbeiten Forscherinnen und Forscher auf rund 15.000 m² an den Forschungsschwerpunkten erneuerbare Ressourcen, Bioressourcen und biobasierte Technologien. Auch die Gründung des Studentenheimes im Jahr 2012 stellte eine Aufwertung des Forschungszentrums Tulln dar.

Es ist jedoch hervorzuheben, dass Tulln mittlerweile nicht nur diesen Campus besitzt. Durch die Ansiedelung der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften mit neun klinischen Abteilungen am Landesklinikum in Tulln im Jahr 2013 bekam die Stadt auch ein Universitätsklinikum.

