Tullner Campus als Zentrum der Biotechnik

„Für die Stadt Tulln spielt der Campus eine sehr große Rolle. Mit seinen über 1100 Arbeitsplätzen wird sich seine Entwicklung weiter fortsetzen.“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk. So zählt das Forschungszentrum zu einem der international anerkanntesten im Bereich biobasierter Technologie.

Auch die Infrastruktur wurde immer größer und so wurde 2021 schon das Gebäude D des Technologie und Forschungszentrums Tulln eröffnet. (Gebäude B: 2009, Gebäude C: 2013). Auch immer mehr Unternehmen schließen sich an. Alleine im letzten Jahr gab es 11 neue Ansiedelungen am Technopol Tulln.

Komponenten des Technopols

Das Ziel eines Technopols ist es eine Schnittstelle zwischen Bildung, Forschung und Wirtschaft zu schaffen. So sind in Tulln universitäre Einrichtungen, wie die Boku Wien, und die Fachhochschule Wiener Neustadt vertreten.

Zudem gibt es auch Forschungseinrichtungen, wie das AIT und die Biosenosor Technoogiy Teams, welche Krankheiten im Gesundheits- und Lebensmittelbereich bekämpfen. Zu guter Letzt sind Unternehmen, wie Accent oder Acticell am Standort Tulln tätig.

Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft

Das Management unter Angelika Weiler vermittelt hierbei Anfragen neuer Firmen, die in der Branche Biotechnologie tätig sind. Gerade mit Start ups findet ein Erstgespräch statt, um Ziele zu definieren. Anschließend werden diese zum passendsten Forschungspartner weitergeleitet. Hierbei steht die Technische Universität (TU), Veterinärmedizinsche Universität Wien und das AIT, das eine Zusammenarbeit des Technologie und Forschungszentrums Tullns mit der Fachhochschule Wiener Neustadts mit Standort in Tulln darstellt, zur Verfügung.

Das Management des Technopols berät jedoch nicht nur Unternehmen, die beitreten wollen. Auch mit lang ansässigen Firmen versucht man neue Akzente zu setzen, in dem man neue Forschungsziele bespricht.

Wenn es um die Finanzierung von Forschungsprojekten geht, sei dies von Fall zu Fall unterschiedlich, so Angelika Weiler. Zum einen gibt es jene Projekte, die von Unternehmen in Auftrag gestellt werden und somit auch von diesen finanziert werden. Zum anderen gibt es geförderte Projekte aller Art, bei welchen die Kosten geteilt werden. Bei einigen gibt es sogar von Seiten der EU Fördermittel in Millionenhöhe.

Das Wachstum des Forschungszentrum Tulln ist aber noch nicht vorbei, denn schon 2023 soll das „Haus der Digitalisierung“ am Campus Tulln fertiggestellt werden. Es hat die Aufgabe zu zeigen, welchen Stellenwert Digitalisierung in der heutigen Zeit hat. Es ist zu erwarten, dass der Forschungsstandort Tulln noch länger weiter wachsen wird.

