Selbstbedienungsshop und Kastl-Greissler: Einkaufen auch am Sonntag

Bei Supermärkten hat man in der Stadt Tulln eine große Auswahl. Trotzdem konnte sich ein Tullner Traditionsunternehmen mit einem neuen Konzept etablieren. Genuss Hafenrichter ermöglicht seit November 2021 in der Bachwiesenstraße Einkaufen an sieben Tagen in der Woche. Frisches Obst und Gemüse, Fleisch, regionale Schmankerl und exklusive Weine gibt es an Werktagen vormittags mit Beratung und Bedienung, anschließend bis 20 oder 21 Uhr und am Wochenende in Selbstbedienung mit leicht verständlicher Zahlungsabwicklung.

Wilhelm Hafenrichter ist mit den Umsätzen zufrieden, er merkt durch die allgemeine Teuerung keinen Rückgang. „Es kommen immer wieder neue Kunden und wir haben zahlreiche Stammkunden, auch solche, die an einem Feiertag in aller Ruhe ihren Großeinkauf erledigen“, sagt der Firmenchef. Und ergänzt: „Die gestiegenen Kosten treffen uns natürlich wie jeden anderen, wir können die Preise nicht in demselben Ausmaß erhöhen. Es bleibt halt derzeit weniger übrig.“ Mit Eisboxen von zwei regionalen Anbietern, Grillfleisch und Insekten zum Snacken und Kochen setzt Hafenrichter auf Saisonalität und Innovation.

Auch wenn er für die Belieferung nicht mehr zuständig ist, war es Hafenrichters Engagement für Neues zu verdanken, dass in Tulbing der österreichweit erste KastlGreissler eröffnet wurde. In Judenau-Baumgarten sind ebenfalls beim KastlGreissler Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs die ganze Woche hindurch erhältlich. „Der Bezirk Tulln birgt ein großes Potenzial für die Kastl-Greissler“, meint Geschäftsführer Christoph Mayer, „es gibt einerseits eine Vielzahl an hochqualitativen regionalen Produkten, die für das KastlGreissler Sortiment essenziell sind. Andererseits befinden sich dort diverse Gemeinden, die auf der Suche nach einer Lösung für ihr fehlendes Nahversorgungsangebot sind.“ Man sei daher auf der Suche nach Betreibern, die als selbstständige Franchisepartner das mit Blick auf steigende Energie- und Personalkosten interessante Konzept in ihre Heimatgemeinden bringen.

