Nahversorger im Kampf mit den Kosten

Die Plauderei im Ortszentrum von Muckendorf ist nicht nur ein Ort zum Plaudern - ein Kaffeehaus - sondern auch Nahversorger. Seit September 2016 kann man dort die wichtigsten Lebensmittel erwerben. Und die Kunden kommen nach wie vor gerne in den Laden. „Uns geht's ganz gut, wir spüren eigentlich keinen Unterschied zu vor Corona“, freut sich Plauderei-Chefin Christa Geiger. Ein Vorteil gegenüber Supermärkten sind die Öffnungszeiten: So ist auch am Sonn- und Feiertag geöffnet.

Doch auch in dem kleinen Nahversorger spürt man die derzeitigen Teuerungen. Um dem entgegenzuwirken, wird so günstig, wie möglich einkauft und so spät wie möglich die Preise erhöht. „Zum Glück haben wir sehr treue Stammkunden, die uns auch jetzt unterstützen“, sagt die Eigentümerin. Doch am meistern wundert sie sich über die nicht mehr ständige Verfügbarkeit von Lebensmitteln: „Nahrungsmittel von Brie bis Dragee Keksi sind oft nicht lieferbar.“

Stromkosten sind auch hier eine Katastrophe: Sie sind um mehr als das Doppelte gestiegen.

