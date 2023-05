Laden mit Selbstbedienung in Tulbing und Baumgarten

Im Bezirk Tulln gibt es aktuell zwei Orte, deren Bewohner sich über Nahversorgung à la Kastlgreissler freuen. In Tulbing sowie in Judenau-Baumgarten sind die Kastlgreissler Selbstbedienungsläden in direkter Nachbarschaft zu den Volksschulen der Ortschaften zu finden.

Sabine Lebner, deren bisherige Betreiberin, wird sich künftig auf ihren dritten Standort näher ihres Zuhauses nördlich der Donau als Kastlgreisslerin fokussieren und die beiden Standorte Tulbing und Judenau-Baumgarten abgeben. Kastlgreissler-Geschäftsführer Christoph Mayer versichert: „Fest steht, die Kastln werden erhalten bleiben. Eine Neuübernahme ist bereits in Planung, sodass die Nahversorgung möglichst ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann.“

Das Potenzial für Kastl-greissler, der „Gutes aus der Umgebung & alles, was du täglich brauchst“ anbietet, sei groß. „Die angespannte Situation (Energie-, Mietkosten etc.) macht es nicht leicht einen Betreiber für ein Lebensmittelgeschäft zu finden“, weiß Tulbings Bürgermeisterin Anna Haider.

Der Kastlgreissler in Tulbing wird gut angenommen, wie ein Besuch am vergangenen Sonntagabend zeigte. Die Regale mit haltbaren Produkten waren noch gut gefüllt, frische Ware, zum Beispiel Salat, aber fast ausverkauft. Ein Paar war gerade beim Einkaufen, während draußen ein junger Mann wartete, der Getränke benötigte.

