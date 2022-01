Reiterwelt trauert um Marianne Steinböck

Die Zahl jener Kinder, die bei ihr die Liebe zum Reitsport fanden, lässt sich nicht mehr abzählen. Ein Teil davon hat bereits selbst Kinder, die ebenso „Pferdenarren“ geworden sind. Dass dem so ist, dazu hat eine Unterkirchbacherin maßgeblich beigetragen: Marianne Steinböck.

Doch am 14. Jänner verstarb die beliebte, immer hilfsbereite Pferdelady nach kurzer Krankheit im 75. Lebensjahr. In den Herzen vieler Pferdemädchen (und auch einiger reitender Burschen) bleibt sie unvergessen. „Für mich war die Zeit im Reitstall Unterkirchbach wie im Film ,Immenhof‘“, erinnert sich eine ihrer Reitschülerinnen, die vor über 30 Jahren bei Marianne Reitstunden hatte.

Große Leidenschaft für Lippizzaner

Steinböck ist gebürtige Dänin. Wegen ihrer Liebe zu den Lippizzanern verschlug es sie Anfang der 70er-Jahre nach Österreich. Bei einem Urlaub mit ihren Eltern entdeckte sie in Lipica einen Hengst dieser Rasse, sparte ein Jahr darauf, kaufte das Pferd und brachte es zurück in ihre Heimatstadt Aarhus. „Da sie aber das Gefühl hatte, dass die Rasse dort vorerst zu wenig Anerkennung fand, packte sie das Tier und fuhr nach Wien. Hier knüpfte sie Kontakte zur Spanischen Hofreitschule“, erzählt ihre Tochter Kirsa Krist, selbst als Dressurreittrainerin erfolgreich. Marianne Steinböck war bei der Gründung der Lipizzanerzuchtverbände in Österreich und Dänemark dabei.

Vorerst arbeitete sie als Schaufensterdekorateurin in Wien. Bald stellte sie ihren Hengst weg von der Freudenau nach Unterkirchbach und zog in den „Marienhof“. Hier lernte sie ihren damaligen Nachbarn und künftigen Gatten Helmut Steinböck kennen, zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Der Wunsch des eigenen Reitstalls erfüllte sich, in dem sie die Reitanlage am Sommerweg pachtete und bis 2007 betrieb. Bis zu 40 Pferde standen hier.

Und auch danach war es ihr immer ein Anliegen, die Liebe zum Pferdsport zu vermitteln. Ihre Ponykurse waren legendär. „Sie konnte dabei gut ihre Kreativität einbringen“, weiß Tochter Kirsa. Steinböck stellte ihre gut ausgebildeten Ponys und Pferde Nachwuchsreitern zur Verfügung, unterrichtete auch im Raum Mauerbach und Breitenfurt. „Bei ihr stand stets das Wohl des Pferdes im Mittelpunkt“, sind sich viele ihrer Schüler einig.

