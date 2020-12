Von dem Schreibtisch daheim zurück in die Klassenzimmer: Die Schulen gehen einen großen Schritt Richtung Regelbetrieb. Schüler der Unterstufe werden wieder vor Ort unterrichtet, ebenso Maturanten. Das sorgt für gemischte Gefühle in der größten Schule der Stadt.

Irene Schlager, Direktorin des BG/BRG Tulln, betont die Bedeutung von Spontanität, Humor und emotionaler Zuwendung – Aspekte, die im Distance Learning zu kurz kommen können. „Vor diesem Hintergrund freuen sich sowohl die Lehrer als auch die Kinder, denen der Austausch mit den Freunden gefehlt hat, auf die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts, bei gleichzeitiger Sorge, dass durch das Zusammentreffen so vieler Menschen das Infektionsrisiko sehr hoch sein wird“, gibt Schlager Einblicke in die Stimmung am Gymnasium.

Corona mache auch vor Schulen nicht Halt. Eine Maskenpflicht, so Schlager, sei „das adäquate Mittel, um die so wichtigen persönlichen Begegnungen in der Schule wieder zu ermöglichen.“ Schüler, die in den vergangenen Wochen am BG/BRG betreut wurden, mussten die Maske bereits aufsetzen. Schlager: „Sie trugen die gesamte Zeit ohne Probleme Mund-Nasen-Schutz, wobei auch Bewegungspausen ohne MNS im Freien eingestreut wurden.“

"Das Ziel ist es, alle Risikopersonen, zum Beispiel jene, die keine Masken tragen können, optimal zu schützen“

Die Tragepflicht gilt für Schüler ab zehn Jahren. „Auch wenn an unserer Schule die Maskenpflicht im Unterricht sehr kontroversiell diskutiert wird, greift es zu kurz, die Begleitmaßnahmen darauf zu reduzieren. Das Ziel ist es, alle Risikopersonen, zum Beispiel jene, die keine Masken tragen können, optimal zu schützen“, unterstreichen Peter Kral und Nikolaus Holzinger, Obmann und Vize-Obmann des EV des BG/BRG Tulln. Und: „Als Elternverein begrüßen wir die grundsätzliche Öffnung der Pflichtschulen, auch wenn aufgrund der Infektionslage Begleitmaßnahmen nötig sind.“

Die Stimmung von Schülern und Eltern sei schwierig zu beurteilen, da sie von vielen Kriterien – etwa Wohnsituation, Arbeitssituation, Personenzahl oder technischer Ausstattung – abhängig ist, bilanzieren die Obmänner, aber: „Im Großen und Ganzen freuen sich die Unterstufenschüler auf den Schulbesuch und das Wiederaufleben ihrer sozialen Kontakte, die Oberstufenschüler hingegen verstehen großteils nicht, warum Shopping in überfüllten Einkaufszentren möglich ist aber kein Schulbesuch.“

Diesen Wermutstropfen sieht auch Direktorin Schlager: „Für die Schüler der 5. bis 7. Klassen ist eine lange Isolation zuhause, auch bei besten Bedingungen in ihren Elternhäusern, zunehmend eine Belastung. Jugendliche brauchen ganz besonders den persönlichen Austausch und setzen allmählich erste Schritte der Selbständigkeit, die ihnen jetzt zum Teil verwehrt sind.“