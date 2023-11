Flugtechnikschule Langenlebarn reiste nach Polen

48 Schülerinnen und Schüler der Bundesfachschule für Flugtechnik in Langenlebarn machten sich auf eine spannende Exkursion nach Polen, als Gastdelegation waren auch einige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Tulln mit Wahlpflichtfach Geschichte an Bord.

„Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie erneut zu durchleben.“: Mit diesen Worten des Philosophen George Santayana wurden die Schüler im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz empfangen. In Begleitung eines Tourguides erfuhren sie mehr über eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte. Dabei wurden schockierende Original-Exponate gezeigt und vom Leben und Tod in Konzentrations- und Vernichtungslagern berichtet. Während ein KZ vor allem als Zwangsarbeiterlager diente, wurden später auch reine Vernichtungslager errichtet, wie zum Beispiel Birkenau. Auch diese „Todesfabrik“ besichtigten die Schülerinnen und Schüler im Anschluss. „Das war Geschichtsunterricht, an den wir uns ein Leben lang erinnern werden“, so der Tenor der Jugendlichen.

Kulturstadt und Luftfahrtmuseum Krakau

Die darauffolgenden zwei Tage verbrachte die Gruppe in der europäischen Kulturstadt Krakau. Dort findet man nicht nur bestens erhaltene Kirchen und Paläste der einstigen Königsstadt, sondern auch einen der schönsten Marktplätze Europas. Im Rahmen von zwei Führungen erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Überblick über die Altstadt sowie auch über das Jüdische Viertel. Gemeinsam besuchten sie dann auch noch Oskar Schindlers Fabrik.

Höhepunkt des Schulausfluges war für die meisten Flugtechnikschülerinnen und

-schüler sicherlich der Besuch des achtgrößten Luftfahrtmuseums der Welt, das sich in Krakau befindet. Krakau beeindruckte sowohl mit seiner Geschichte als auch mit seinen Sehenswürdigkeiten. „Am meisten begeistert waren wir aber vom pulsierenden Flair dieser Stadt. Als Touristen- und Studentenstadt bietet Krakau unzählige Cafés, Bierstuben und Restaurants, wo man sowohl Reiseeindrücke als auch kulinarische Spezialitäten genießen kann“, so die Jugendlichen: „Diese Stadt werden wir in bester Erinnerung behalten!'“Unvergessliche Stunden gemeinsamDie Schülerinnen und Schüler hätten so Gelegenheit, durchgenommenen Unterrichtsstoff auf unvergessliche Art und Weise erfahren, erklärt die Leiterin der Bundesfachschule für Flugtechnik, Roswitha Bürgmayr. „Für alle flugtechnischen Gegenstände – das achtgrößte Luftfahrtmuseum der Welt lässt einfach alle Herzen unserer Schülerinnen und Schüler höher schlagen und für gelebte Schulgemeinschaft – Interessierte Freiwillige aus drei Jahrgängen (2. bis 4. Klasse) verbrachten an diesem Wochenende gemeinsam unvergessliche Stunden.“