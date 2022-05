Nähwerkstätten-Projekt in Zwentendorf: Mit Geschick wird Altes neu

Werbung

Bei der Vitalen Gemeinde in Zwentendorf ist immer was los. Eines der Projekte ist die Nähwerkstätte mit Christine Hengl.

Die ehrenamtlich arbeitende Projektleiterin, deren Ideenreichtum unerschöpflich ist, hat ihren Arbeitsbereich im Büro der Vitalen Gemeinde in der Hauptstraße 14a in Zwentendorf. Sie ist in geraden Kalenderwochen montags von 15 bis 18 Uhr anwesend. Sie unterstützt Hobbyschneiderinnen mit Rat und Tat, sei es bei der Anfertigung eines neuen Outfits ober bei der Wiederverwertung eines gebrauchten Stücks.

Die Devise von Christine Hengl: „Bringe das Material mit, wir machen etwas Neues draus.“ Die Marktgemeinde unterstützt das Projekt mit einem kleinen überschaubaren Budget. Die Projektleiterin arbeitet ehrenamtlich und für die Kunden ist die Teilnahme kostenlos.

