Sonnenplätze und Südtirol: Wo die Tullner am liebsten Urlaub machen

Nach Jahren der Corona-Maßnahmen und der begrenzten Reisemöglichkeiten können die Menschen ihren Urlaub heuer wieder in vollem Ausmaß genießen. Die NÖN hat bei zwei Reisebüros nachgefragt, wie es um die Reiselust im Bezirk steht.

„Generell lässt sich sagen, dass der Sommer 2023 bereits gut gebucht ist und die Länder rund um das Mittelmeer in unserem Reisebüro in Tulln am stärksten nachgefragt werden“, zeigt sich Tui Österreich Geschäftsführer Gottfried Math erfreut. Der beliebteste Reisemonat, neben den Sommermonaten Juli und August, sei Juni, gefolgt vom September.

Das Mittelmeer steht hoch im Kurs

Math ergänzt: „In Tulln sehen wir diesen Sommer vor allem bei den Urlaubszielen Griechenland, Türkei und Zypern eine große Nachfrage. Zypern wird besonders oft gebucht und hat im Vergleich zum Vorjahr sechs Plätze gut gemacht. Auch Tunesien hat im Vergleich zu den letzten Jahren zugelegt. Spanien rangierte letztes Jahr noch auf Platz zwei und ist heuer auf den vierten Platz abgerutscht.“

Das Ranking der Tullnerinnen und Tullner für den Sommerurlaub 2023 ist:

Griechenland

Türkei

Zypern

Spanien

Ägypten

Italien

Tunesien

Kroatien

Deutschland

Tui Österreich konkretisiert: Besonders beliebte Destinationen der Tullner sind Antalya, Kreta und Hurghada, dicht gefolgt von Larnaca und Rhodos.

90 Prozent der bei Tui gebuchten Unterkünfte stehen in Verbindung mit einer Flugreise. Nur bei etwa zehn Prozent erfolgt die Anreise mit dem Auto, Zug oder Bus.

Ein Experte in Sachen Busreisen ist seit vielen Jahren und mit großer Erfahrung Schmidatalreisen mit Sitz in Kirchberg am Wagram. „Heuer dürfen wir uns wirklich nicht beschweren“, sagt Geschäftsführerin Eva Schober. Bereits jetzt zeichnet sich eine gute Buchungslage ab.

Kurz vor Beginn der Hauptreisesaison

Mit dem Beginn der Hauptreisesaison wird ab Mitte April bzw. Mai gerechnet. Vorher war es schon etwas zäh, weil heuer nur wenige Schulskikurse stattgefunden haben. „Seniorenreisen boomen heuer wieder, Mehrtagesfahrten nach Südtirol, Holland, Dalmatien, aber auch in den Norden stehen am Programm“, freut man sich bei Schmidatalreisen.

Zwischendurch steht auch Schienenersatzverkehr auf der Tagesordnung. Schobers Busse ersetzen derzeit die Kamptalbahn zwischen Krems und Horn.

Was dem Busunternehmen aus der Region Wagram zu schaffen macht, sind die gestiegenen Löhne, Dieselpreise und Kosten für Bestandteile der Busse. Dennoch: Es geht wieder aufwärts mit der Reisebranche, nach den mageren Jahren der Pandemie.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.