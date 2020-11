Über 100 Kilometer trennen Tulln und Groß Gerungs. Ein Urteil des Verfassunggerichtshofs über den Waldviertler Ort schlägt trotz Distanz auch in der Rosenstadt Wellen. Und veranlasst FPÖ-Gemeinderat und Bezirksobmann Andreas Bors die Zusammensetzung des Tullner Stadtrats zu hinterfragen.

„Die Anfechtung der Wahl der Stadträte in der Gemeinde Groß Gerungs hat rechtlich vorerst keine Auswirkungen auf die bereits erfolgte Wahl der Stadträte in Tulln.“ Peter Höckner, ÖVP

Zur Vorgeschichte: In Groß Gerungs (4.460 Einwohner) besetzt die ÖVP mit rund 68 Prozent bei der Gemeinderatswahl fünf von fünf Stadtratsposten. Bürgerliste und FPÖ legen Einspruch ein und scheitern an der Bezirkswahlbehörde und der Landes-Hauptwahlbehörde.

In letzter Instanz gibt der Verfassungsgerichtshof dem Veto nun Recht: Der Stadtrat müsse „nach dem Verhältnis der Parteisummen aufgeteilt“ sein – die ÖVP Groß Gerungs verliert also zwei Sitze im Stadtrat. Wir hatten berichtet:

Entscheidung des VfGH Knalleffekt: Groß Gerungser Stadtrat-Wahl ist ungültig

Kritik an Urteil Polit-Causa Groß Gerungs schlägt neue Wellen

Für die Aufteilung von Mandaten gibt es unterschiedliche Systeme. Im Gemeinderat wird das D’Hondtsche Verfahren (siehe im Abschnitt ganz unten) angewandt, für den Stadtrat ist das nach einer Novelle nicht mehr vorgesehen, urteilt der Verfassungsgerichtshof.

„Zeigen, wie ernst ÖVP das Miteinander nimmt“

In Tulln werden die Stadtratposten aber genau nach jener Rechnung vergeben, kritisiert Bors. Seine Forderung nach einem Mandat im Gemeindevorstand basiert auf einem komplizierten Zahlenspiel: Neun von elf Stadträte wären „nach dem Verhältnis der Parteisummen aufgeteilt“ klar zu vergeben (sechs an ÖVP, je eins an Grüne, SPÖ und TOP).

Anders als nach dem D’Hondtschen Verfahren bekämen die FPÖ das zehnte und die NEOS das elfte Mandat statt der ÖVP. Den mathematisch zugesicherten Posten will Bors für sich beanspruchen: „Da unserem Bürgermeister der Weg des Miteinanders sowie das gemeinsame Gestalten sehr wichtig sind, gehe ich davon aus, dass die ÖVP in der nächsten Gemeinderatssitzung auf ihren rechtswidrig gewählten Stadtrat verzichtet und die FPÖ einen neuen Stadtrat nominiert. Jetzt wird sich zeigen, wie ernst die ÖVP das Miteinander nun wirklich nimmt.“

Neun Monate nach dem Wahltag und sieben Monate nach der Angelobung ist die Frist, um Einspruch einzulegen, längst verstrichen. Die ÖVP Tulln sieht momentan keine Notwendigkeit, der Forderung nachzukommen. Peter Höckner, Stadtrat und Fraktionsobmann der TVP, erklärt: „Die Anfechtung der Wahl der Stadträte in der Gemeinde Groß Gerungs hat rechtlich vorerst keine Auswirkungen auf die bereits erfolgte Wahl der Stadträte in Tulln. Sollte der Landesgesetzgeber die relevante Stelle im Gesetz ändern, werden wir dieser Änderung unverzüglich nachkommen.“