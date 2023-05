Hoch soll er leben!

Zu Ehren des 100. Geburtstags von Franz Marschall (†) nahmen "Die Marschalls" am 40. Vienna City Marathon teil. Nach schweißtreibenden 4 Stunden und 11 Minuten erreichten die Staffelläufer Thomas & Anton (Söhne) und Thomas & Robert (Enkelkinder - in Vertretung der Söhne Leo & Erich) zufrieden das Ziel.

Ein weiteres Erfolgserlebnis - die Asparner Konkurrenz "NÖ Landhauswiesel" liefen erst 2 Minuten später mit 4:13 Stunden über die Ziellinie.

Bevor dem Geburtstagskind ein Besuch abgestattet wurde, feierten "Die Marschalls" gemeinsam mit ihren Familien ihre Leistung und ihren Erfolg am Wiener Rathausplatz.

In Gedenken.

