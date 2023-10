Tennisclub Königstetten lud zur Dankesfeier

Obmann Franz Müllner (Mitte) gratuliert den Mitgliedern des Jahres 2023 Tini Müllner und Andi Müllner. Foto: Donaukultur

Bereits zum 8. Mal lud der UTCK zum Dankesfest. Die 38. Saison 2023 endete, so wie sie begonnen hat, mit Sonnenschein. Die Vereinsobleute danken allen für eine sehr erfolgreiche Saison.

Obmann Franz Müllner begrüßte den Präsidenten Rudi Adler, der auch die Mitglieder zum Essen einlud. Adler ist seit der Gründung im Vorstand und seit 38 Jahren immer wieder großzügiger Gönner des Clubs. Für Stimmung sorgten die Romantiker und der Tischzauberer Christian Christian.

Das Ehrenamt ist immer mehr eine Herausforderung Mitglieder zu finden die sich in Vereine engagieren. „Es ist mir ein persönliches Bedürfnis ,Danke' zu sagen - vor allem meinem Team im Vorstand, den Mannschaftsführerinnen und Führer sowie dem Jugendteam Mike und Tea! Danke auch an meinen Stellvertreter Karl Radlherr für seine vielen Aktivitäten, vor allem für die Organisation der Vereinsmeisterschaften. Nur durch die Hilfe vieler Mitglieder ist der Verein seit vielen Jahren so erfolgreich“, freut sich Obmann Franz Müllner.

Wichtig in einem Verein ist es den vielen freiwilligen Danke zu sagen. Daher bittet der Tennisclub Königstetten auch die Vereinsmeister 2023 und die Mitglieder des Jahres vor dem Vorhang. Geehrt wurden Beate Holzer-Söllner (Damen Hobby), Eva Chuchma (Damen), Herren A: Stefan Treitl und Zweiter Johannes Zellinger sowie in der Kategorie Herren B Tim Rechberger und Zweiter Stefan Skorepa. Mitglieder des Jahres 2023 wurden Tini Müllner (Prosecco) und Andi Müllner (Holzapfel).