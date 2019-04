Widerstand und Protest gegen den Bau des Stupas an der Wagramer Kante sind nichts Neues, nun kam es jedoch erstmals zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter.

Stupa in Grafenwörth wurde beschmiert .

Mit schwarzem Lackspray wurden auf die Vertäfelung der Kuppel fünf Hakenkreuze und auf die Fassade der Schriftzug „Achtung hier wird gesprengt“ gesprüht.

Polizeiliche Ermittlungen laufen. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Grafenwörth unter der Telefonnummer 059133-3283 erbeten.

Mehr dazu lest ihr in der Tullner NÖN am Mittwoch!