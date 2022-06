Unbekannte zerschnitten Regenbogenfahne bei SPÖ-Büro in Tulln

Werbung

"Wir sind wirklich entsetzt. Dieser Akt des Vandalismus ist für uns ein neues Level. Wir werden uns von diesem Hass aber nicht einschüchtern lassen, sondern weiter Seite an Seite mit der LGBTIQ-Community für mehr Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Weltoffenheit kämpfen", sagt Valentin Mähner, Vorsitzender der JG Bezirk Tulln und Tullner Gemeinderat.

"Diese widerliche Tat zeigt, dass wir leider auch in Tulln noch nicht genug getan haben. Umso wichtiger ist es die LGBTIQ-Themen gerade jetzt breit in der Öffentlichkeit zu diskutieren und ein Zeichen zu setzen, bei unserem Antrag zum Regenbogenzebrastreifen war das ja leider vonseiten der ÖVP und FPÖ nicht gewünscht. “

"Es ist wirklich traurig, dass sich jemand in Tulln durch die Fahne scheinbar so gestört gefühlt hat, dass er oder sie zum Messer greifen musste. Wir stehen für ein selbstbestimmtes und offenes Weltbild, in dem jeder und jede das Leben führen kann, das er oder sie sich wünscht, und feiern gerade im Juni jährlich die Vielfalt unserer Gesellschaft und das bunte Miteinander", ergänzt Isabella Koranda, Landtagskandidatin von der JG Bezirk Tulln.

Der Bundesvorsitzende der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo, SPÖ-Nationalrat Mario Lindner, stellt klar: „Wir warnen österreichweit seit Monaten davor, dass LGBTIQ-Feindlichkeit zunimmt. Das zeigt sich in traurigem Vandalismus, wie in diesem Fall, setzt sich aber auch in anderen Aktionen bis hin zu Gewalt und Hassverbrechen fort. Wir müssen als gesamte Gesellschaft entschlossen gegen jede Form von Hass, Ausgrenzung und Gewalt vorgehen. Die Regenbogenfahne steht dafür, dass wir alle offen zeigen können, wer wir sind und wen wir lieben!“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.