Tullner Nibelungenplatz holt jetzt auch bundesweit Preis

Der VCÖ prämiert vorbildhafte Projekte, die das Verkehrssystem ökologisch verträglicher, sozial gerechter, effizienter und somit zukunftsfit machen. „Die doppelte Auszeichnung des VCÖ und die Resonanz verschiedenster Expertinnen und Experten internationaler Medien bestätigt, dass wir mit der Entscheidung zur Umgestaltung des Nibelungenplatzes den richtigen Schritt getan haben – mit Mut und miteinander. Spätestens wenn der Platz fertiggestellt und etwas angewachsen ist, werden hoffentlich auch jene begeistert sein, die es heute noch nicht sind“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Unter dem diesjährigen VCÖ-Motto „Zukunft jetzt gestalten!“ konnte der Nibelungenplatz die Fachjury gleich doppelt überzeugen: Als eines der drei besten Projekte Niederösterreichs und mit dem ersten Platz in der Kategorie „Raumordnung, Siedlungsentwicklung, Wohnen“. Die Anzahl der Einreichungen war heuer mit 407 Projekten und Konzepten sehr hoch. Bewertet wurde in 12 Kategorien sowie auf Bundesländer-Ebene.

Darüber hinaus greifen immer mehr Medien in ihrer Berichterstattung über die notwendige Klimawandelanpassung den Nibelungenplatz als Vorzeigebeispiel auf. So waren in den letzten Wochen auch drei Kamerateams in Tulln zu Gast: Der französische Fernsehsender ARTE, ServusTV und der ORF gestalteten Beiträge, in denen das Projekt positiv hervorgehoben wurde – zuletzt in der österreichweiten ORF-Hauptabendsendung „Report“.