Nach Turbulenzen wegen Monatsmarkt: Wogen in Fels geglättet

Die Aufregung war vorerst groß. Weil Marktstände beim Monatsmarkt die Tore des Feuerwehrhauses verstellten, machte vor einiger Zeit ein Feuerwehrmann seinem Ärger Luft und sagte Christine Lukaschek „so richtig seine Meinung“. Die wiederum erstatte Anzeige bei der Polizei und informierte das Felser Feuerwehrkommando und die Gemeindeverwaltung.

Jetzt kam es zu einem neuerlichen Vorfall. Besagter Feuerwehrmann erklärte bei der Apres-Ski-Party des Felser Motorradclubs gegenüber Anja Rimser, der Tochter von Christine Lukaschek, offenbar sinngemäß, dass „die Feuerwehr im Fall eines Brandes bei Familie Lukaschek erst später ausrücken würde“. Anja Rimser verfasste daraufhin Facebook-Postings, die für eine Menge Aufregung sorgten.

Feuerwehrkommanden waren eingeschaltet

Von den Vorfällen wurde auch Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhart informiert, der umgehend das Landesfeuerwehrkommando kontaktierte.

Brachte Kontrahenten an einen Tisch: Vize Ludwig Güntschl. Foto: Rapp

Franz Resperger, Pressesprecher des NÖ Landesfeuerwehrkommandos, versicherte in einem Schreiben, dass „in Niederösterreich niemand Angst haben muss, dass im Falle einer Notlage die Feuerwehr nicht ausrückt. Das gab’s noch nie und wird es auch in Zukunft nicht geben - auch in Fels am Wagram nicht.“ Resperger suchte auch das Gespräch mit dem Felser Feuerwehrkommandanten Peter Wolf.

Um die Spannungen abzubauen, gab es vergangenen Freitag ein Gespräch am Gemeindeamt, mit Vizebürgermeister Ludwig Güntschl, FF-Chef Peter Wolf, Familie Lukaschek und dem betroffenen Feuerwehrmann. Letzterer hat sich für getätigte Äußerungen bei Familie Lukaschek und Rimser entschuldigt.

„Jetzt ist alles ausgeräumt, die Wogen sind wieder geglättet“, sagt Güntschl gegenüber der NÖN.

Entschuldigte sich für FB-Postings: Anja Rimser. Foto: Foto Rapp

Anja Rimser entschuldigte sich ihrerseits für die von ihr getätigten Facebook-Postings.

Der Felser Vizebürgermeister ersuchte aber auch alle Beteiligten, derartige verbale Auseinadersetzungen, die oft auch auf Missverständnissen beruhen, nicht immer auf den sozialen Medien auszutragen. „Wir müssen uns da alle an der Nase nehmen und mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Glücklicherweise hat es in diesem Fall Entschuldigungen von allen Seiten gegeben.“

