„Die Weine vom Wagram sind einfach ein Traum. Ich komme gerne hierher“, ließ Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann wissen. Er nahm die Eröffnung von New Vino Wagram in der Kirchberger Wagramhalle vor, nachdem Bundesministerin Margarete Schramböck kurzfristig abgesagt hatte.

Tolle Weine bei New Vino 2019 .

Insgesamt 121 Weine von 21 jungen Winzern der Marktgemeinde Kirchberg konnten diesmal verkostet werden. Moderatorin Ulrike Kriegler begrüßte zum Event neben Abgeordnetem Kaufmann, Bezirkshauptmann Andreas Riemer und Kirchbergs Bürgermeister Wolfgang Benedikt auch NV-Vorstand Bernhard Lackner und Lagerhaus-Obmann Leopold Dopplinger als Sponsorenvertreter, Regionsobmann Franz Aigner sowie als Weinpatin die Schauspielerin und Sängerin Nina Proll.

Kostleiter Walter Kutscher („Heuer wieder keine leichte Aufgabe bei den tollen Qualitäten“) und Weinbotschafter Rudi Roubinek präsentierten die diesjährigen New Vino Sieger. In der Kategorie Grüner Veltliner Klassik holte Gerald Waltner Platz eins mit „Ried Hochrain“. Auf Platz zwei Anton Waldschütz mit „Wagram“, auf Platz drei Gerhard Ehn mit „Ried Hochrain“. Beim Grünen Veltliner gingen die ersten Plätze an Bernhard Ecker mit „Ried Mordthal“, Gerald Waltner mit „Ried Dorner“ und Christian Mann mit „Ried Schlossberg“.