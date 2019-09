Viele Herzerl bei Nacht in Tracht .

„Schmücken Sie Ihre ,Liebste‘ mit vielen Herzen“, war die Anregung an die Herren in der Lederhosen. Herzerlkönigin wurde Lena Baumgartlinger.

Eröffnet wurde die Nacht in Tracht im Tulbinger VAZ von der Blasmusik Tulbing mit den beiden Kapellmeistern Karl Hemmelmayer und Markus Winkler. Bürgermeister Thomas Buder überreichte als Dank Blumen an die Ballorganisatorin Vizebürgermeisterin Anna Haider und nahm den Bieranstich vor. Die vielen Gäste, unter ihnen auch Nationalrat Johann Höfinger, die beiden Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann und Bernhard Heinreichsberger, Bgm. i.R. Eduard Eckerl, Vizebgm. i.R. Karl Traxler, VS-Direktorin Sonja Kainzbauer, JVP-Bezirksobmann Alexander Homola, die beiden Feuerwehrkommandanten Harald Baumgartlinger und Karl Bachmayr, Ernst Roiser und Ferdinand Lechner, amüsierten sich auf der Tanzfläche tanzend zur Musik der „Romantiker“ mit Leopold Schweighofer, Michael Rumpeltes und Leopold Leichtfried, beim Weingartenshooting oder in der neu renovierten Kellerbar.