Dorfplatz St. Andrä-Wördern: Die Kultur-Events im August und September

Weiter geht es mit Veranstaltungen am Dorfplatz mit dem Konzert „Gipsy-Flamenco-Latino“ am Freitag, 25. August. Um 19 Uhr beginnt ein stimmungsvoller Abend mit Musik, Tanz und Tapas aus der Hofküche.

Als nächstes präsentiert der Liedermacher und Kabarettist Alex Lovrek mit seiner Band am Freitag, 1. September, sein Debut-Album „Bilder in meinem Kopf“: feinfühlige Songs - sozialkritisch, melancholisch, ironisch, aber auch gut tanzbar - mit einer ordentlichen Prise Humor. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Kulinarisches aus der Hofküche gibt es ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Karten können in der Hofküche oder per E-Mail an veranstaltung@dorfplatz-staw.at erworben werden.

Martha Sanchia und Band sind am 8. September zur Jazzsession 3 am Dorfplatz. Foto: Corinna

Danach geht es am Freitag, 8. September, weiter mit Jazzsession 3 von Martha Sanchia Band. Um 19.30 Uhr startet ein Ausflug in das Reich der lateinamerikanischen Rhythmen: Bossa Nova, Salsa, Bolero und Jazz mit ihren freudigen Worten und beseelten Melodien.

Am Sonntag, 10. September, findet wieder der beliebte Scheunen- und Innenhof-Flohmarkt am Dorfplatz statt. Von Krimskrams bis Kleinmöbel ist dort von 10 bis 15 Uhr alles zu haben.

Der beliebte Dorfplatz-Flohmarkt findet am 10. September wieder statt. Foto: Dorfplatz

Zu guter Letzt gibt es am Freitag, 29. September, ab 19 Uhr einen Jukebox Jam. Lebendiger geht Musik fast nicht: eine zusammengewürfelte Stegreifband erfüllt Songwünsche aus dem Publikum - wie die gute alte Jukebox, nur live.