Gospel-Musik in Tulln aktiv erleben

Gospels - pulsierender Rhythmus, emotionale Melodien, die ins Ohr gehen, mit swingender Leichtigkeit dargeboten - am Sonntag, 15. Oktober, um 16 Uhr kann man das im Atrium hautnah miterleben. Die international tätige und in Wien lebende Sängerin Kim Cooper wird mit ihrer internationalen, vier-köpfigen Band und etwa 140 Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekannte Gospel-Songs präsentieren, aber auch über die Geschichte der „schwarzen Musik“ singen und diese erläutern.

Es begrüßen der Chor Cantare und der A-cappella-Chor Tulln unter der Leitung von Erhard Mann. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Cooper wuchs in Harlem und Long Island auf. Sie war Teil der Wiener Eurodance-Gruppe Beat 4 Feet, die in den 1990er-Jahren mehrmals in den österreichischen Charts vertreten war.

The „Rounder Girls“ mit Kim Cooper, Lynne Kieran und Tini Kainrath traten 1998 beim Besuch von Papst Johannes Paul II. auf und sangen für Österreich im Jahr 2000 beim Eurovision Song Contest den Beitrag „All to You“, welcher den 14. Platz erreichte. 2003 spielte die Gruppe bei dem Montreux Jazz Festival und im folgenden Jahr tourte sie mit Gloria Gaynor. Beim Jazzfest Wien 2008 sang sie in der Staatsoper Wien als Vorgruppe von Roberta Flack.

2019 bis 2021 moderierte Cooper die Interviewsendung Let’s Talk beim Wiener Lokalfernseher Okto, für die sie u. a. Maya Hakvoort, Stella Jones, Betty Semper, Monika Ballwein, Michael Seida und Mireille Ngosso interviewte. Zahlreiche Tourneen führten sie in verschiedensten Formationen rund um die Welt. Die Liste der veröffentlichten Tonträger ist lang.

Aktuell ist Cooper als Co-Komponistin des mit dem Grammy für den besten R&B-Song ausgezeichneten Liedes „Cuff it“ (Beyonce) medial präsent.