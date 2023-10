Hohelied auf die Freundschaft im Star Movie Tulln

„Der kleine Prinz“ erschien 1943 und ist nach der Bibel das meistgelesene Buch der Welt. Ein Plädoyer für Freundschaft, Vertrauen, Menschlichkeit und Achtsamkeit. „Die zentrale Botschaft ist heute noch genauso bedeutend wie bei seiner Veröffentlichung“, meint Auman, „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“.

Der kleine Prinz kann als Kritik an der Erwachsenenwelt und an der Konsumgesellschaft gesehen werden, in der die „großen Leute“ allein Äußerlichkeiten als Weltmaßstab anerkennen und kulturell gewachsene, zwischenmenschliche Werte in den Hintergrund treten. Auf seiner Reise von Planeten zu Planeten begegnet der kleine Prinz immer wieder Menschen, die nur mit sich selbst beschäftigt sind und dabei die wichtigen Werte im Leben verdrängt haben. Doch diese unsichtbaren Dinge sind bei genauer Betrachtung mehr als wichtig.