Ärztin Michaela Sperlich-Kofler tritt in Ruhestand

Nach langjähriger engagierter Tätigkeit als Zahnärztin in der Marktgemeinde Sieghartskirchen tritt Zahnärztin Michaela Sperlich-Kofler nun in den wohlverdienten Ruhestand.

Mit ihrem Einsatz hat sie nicht nur zur Gesundheit und zum Wohlbefinden ihrer Patientinnen und Patienten beigetragen, sondern auch Sieghartskirchen und das Gemeindeleben positiv beeinflusst. Doktorin Michaela Sperlich-Kofler war jahrzehntelang als Zahnärztin in Sieghartskirchen tätig und hat durch ihre professionelle Betreuung viele treue Patientinnen und Patienten gewonnen.

Michaela Sperlich-Kofler engagiert sich ehrenamtlich

Mit dem Eintritt in den Ruhestand wird Sperlich-Kofler ihr medizinisches Fachwissen nicht gänzlich abgeben. Sie wird einen Teil ihrer Freizeit ehrenamtlich im 9er Haus, einer Wiener Einrichtung für obdachlose, wohnungslose und nicht krankenversicherte Menschen, verbringen und weiterhin für Menschen da sein, die medizinische Hilfe benötigen.

Aufgrund des langjährigen Engagements von Michaela Sperlich-Kofler und in Würdigung ihrer verdienstvollen Leistungen in Sieghartskirchen überreichte ihr Bürgermeisterin Josefa Geiger das Verdienstzeichen in Bronze. Die Ordination wird außerdem in gute Hände übergeben: Die Doktorin Nizama Zukic, eine erfahrene Zahnärztin, wird die Ordination übernehmen und die Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Marktgemeinde sicherstellen. Zukic bringt viel Wissen und Erfahrung mit und ist bestrebt, den hohen Standard der zahnmedizinischen Versorgung, für den die Ordination Sperlich bekannt ist, fortzuführen.