Ehrenamt fotografiert: FF Wilferdorf holte sich 1. Platz

Werbung

Der Verein Region Tullnerfeld rief im Zuge des Ehrenamtsprojekts „freiwillig engagiert“ zum Fotowettbewerb „ #ehrenamttullnerfeld “ auf. Aus allen zwölf Regionsgemeinden wurde eine Vielzahl an Fotografien mittels Social-Media-Postings eingereicht. Dank zahlreicher Likes der Regionsbewohner konnten 25 Favoriten ermittelt werden, aus denen die Fachjury fünf Gewinner wählte.

Zur Preisüberreichung lud der Obmann der Region – Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger – die Preisträger, die Regionsbürgermeister sowie die Teilnehmer des Ehrenamtsprojektes ein.

Der Erstplatzierte durfte sich über einen Image-Film (gesponsert von Vitera Productions) freuen. Allen weiteren Preisträgern wurde ein Gutschein für einen Vereins-Grillabend und Kaffee der Tullnerfelder Kaffeerösterei Insam überreicht.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Festveranstaltung zur Preisverleihung des Fotowettbewerbs „#ehrenamttullnerfeld“. Foto: Region Tullnerfeld

Den 1. Platz machte die Freiwillige Feuerwehr Wilfersdorf , den 2. Platz die Rettungshunde NÖ , den 3. Platz die Bücherei Atzenbrugg , den 4. Platz der Musikverein Sieghartskirchen sowie den 5. Platz die Pfadfindergruppe Zeiselmauer-Wolfpassing .

„Ich bedanke mich bei allen fürs Mitmachen und Mitvoten. Danke, dass Sie die Vielfältigkeit des Ehrenamts in unserer Region durch Ihre Teilnahme vor den Vorhang geholt haben“, gratulierte Obmann Bernhard Heinreichsberger.

In seiner Festansprache betonte Heinreichsberger, dass das Fundament des öffentlichen und sozialen Lebens maßgeblich von Ehrenamtlichen geprägt wird. In der Region leistet die Hälfte der über 50.000 Tullnerfelder in einem der über 400 Vereine ihren Beitrag zum Allgemeinwohl. Der Verein Region Tullnerfeld hat dies zum Anlass genommen, dem Ehrenamt in diesem Jahr einen Schwerpunkt zu widmen.

Verschiedenste Aktionen zur Förderung wurden gesetzt: Eine Social-Media Image-Kampagne, Öffentlichkeitsarbeit, eine Regionsumfrage und der Fotowettbewerb waren Teil des Ehrenamtsprojekts. Ergebnisse der Umfrage: www.regiontullnerfeld.com .

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.