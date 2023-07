Neues Veranstaltungszentrum in Neuaigen

Um den aktiven Vereinen und der allgemeinen Bevölkerung der Gemeinden Mollersdorf, Neuaigen und Trübensee einen Versammlungsraum zu bieten, wird ein neues Veranstaltungzentrum im Feuerwehrhaus Neuaigen eingebaut. In dieses Vorhaben investiert die Stadtgemeinde Tulln rund 1,8 Millionen Euro, dazu kommen Eigenleistungen der FF Neuaigen und Förderungen in der Höhe von je 130.000 Euro. Parallel dazu erweitert der SV Neuaigen sein angrenzendes Vereinshaus. Die Bauarbeiten am Feuerwehrhaus sollen noch im Sommer starten, die Fertigstellung ist für Herbst 2024 vorgesehen .

„In den nördlichen Katastralgemeinden pulsiert das Miteinander - und umso mehr fehlte bisher für unsere rund 1.200 Mitbürger und die elf sehr aktiven Vereine ein Ort, um Veranstaltungen abhalten zu können. Es gibt nicht einmal ein Wirtshaus, dessen Saal man z.B. für größere private Feiern nutzen kann und so musste man bisher entweder in andere Ortschaften ausweichen oder es wurden die Räumlichkeiten der Feuerwehr genutzt. Mit diesem Projekt sollen unsere Vereine und alle Bürger nun ein Zentrum bekommen, das vielfältig genutzt werden kann - von offiziellen Veranstaltungen bis zur individuellen Geburtstagsfeier“, erklärt Stadträtin Paula Maringer.

Vielfältiges Veranstaltungszentrum

Für das neue Zentrum wird das derzeitige Feuerwehrhaus umfassend um- und ausgebaut: Das Erdgeschoss wird für die Bedürfnisse der Feuerwehr optimiert – es entstehen ein Büro, neue Mannschaftsräume, Garderoben und Duschen. Im dazukommenden Obergeschoss wird ein Veranstaltungsraum entstehen, der Platz für 120 Personen bieten und barrierefrei erreichbar sein wird. Eine technische Grundausstattung und eine Catering-Küche eröffnen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für die Vereine und Privatpersonen.

Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Der gute Zusammenhalt aller Beteiligten und viel Engagement haben es ermöglicht, dieses Projekt auf Schiene zu bringen – dafür möchte ich mich bedanken, insbesondere bei der FF Neuaigen und beim SV Neuaigen.“ Die Stadtgemeinde Tulln investiert rd. 1,8 Millionen Euro, hinzu kommen jeweils € 130.000,- an Eigenleistung der Feuerwehr und an Förderungen.“

So soll das neue Veranstaltungszentrum im umgebauten Feuerwehrhaus Neuaigen in etwa aussehen. Foto: objektplaner.at

Parallel dazu erweitert der angrenzende SV Neuaigen seine Infrastruktur: Das zu klein gewordene Vereinshaus wird saniert und zwei kleine Mannschaftskabinen werden zu einer großen Kabine zusammengelegt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite direkt beim Spielfeld werden Container aufgestellt, die als moderne Sanitäranlagen und weitere Kabinen ausgestaltet werden - die Lösung mittels Containern ist notwendig, da es sich bei dem Areal um ein Wasserschutzgebiet handelt und keine zusätzlichen neuen Gebäude errichtet werden dürfen. Die Stadtgemeinde wird außerdem die Sportplatzstraße attraktiv und sicher umgestalten.