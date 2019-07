Immer mehr Sportvereine verschwinden von der Fußball-Landkarte. Im Tullner Bezirk ganz besonders. 19 Kampfmannschaften (in 1. und 2. Landes-, Gebietsliga, 1. und 2. Klasse) gibt es ab der Saison 2019/20 noch. Sechs (!) weniger als in der Meisterschaft 2010/11, als der Bezirk mit 25 Herren-Teams den Höchststand an Fußball-Kampfmannschaften verzeichnete.

NÖN - Seit 1911 gibt‘s organisierten Fußball in Niederösterreich unter dem Dach des NÖ-Verbandes. Aktuell sind 503 Vereine Mitglieder des NÖFV.

- Der Höchststand datiert aus dem Jahr 2000, als rund 60.000 Kicker in 523 Klubs am Ball waren. Zur Zeit sind es rund 57.000 aktive Fußballer bei den blau-gelben Klubs.

- Rückgang bei den Frauen: Waren 2015 noch 78 weibliche Teams im Meisterschaftsbetrieb, sind‘s heuer nur mehr 63.

Eingehen von Spielgemeinschaften, Fusionierung von Vereinen oder gar Einstellung des Erwachsenen-Spielbetriebs – es gibt mehrere Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Im Bezirk Tulln wurde von allen Varianten Gebrauch gemacht.

Hintersdorf, damals einer der jüngsten Fußballvereine im Bezirk, musste im Sommer 2011 nach einem Hangabrutsch den alleinigen Spielbetrieb einstellen (Spielgemeinschaft mit Muckendorf). War dies noch höherer Gewalt geschuldet, so haben die neuesten Entwicklungen andere Ursachen.

Seit 2017 sperrten fünf Kampfmannschaften zu

Richtig los ging das Vereinssterben im Tullnerfeld vor zwei Jahren. Königstetten wird seit 2017 als Spielgemeinschaft mit Nachbarverein Tulbing, Wiesendorf als Spielgemeinschaft mit Großweikersdorf fortgeführt.

Im Sommer 2018 gab es erneut zwei Kampfmannschaften weniger. Großriedenthal stellt seitdem nur noch Jugendmannschaften. Altenwörth ging eine Spielgemeinschaft mit Kirchberg ein.

Erst kürzlich fusionierte der Traditionsverein SV Zeiselmauer im 90. Jahr seines Bestehens (!) mit dem SC Muckendorf, der genauso wie Tulbing erst im Jahr 2007 seine erste Kampfmannschaft stellte.

Funktionärs-Krise und zu wenig Nachwuchs

Die Gründe sind im Grunde alle dieselben: zu wenige Funktionäre, fehlende Sponsorgelder, Probleme, die erforderliche Zahl an Jugendmannschaften zu stellen.

Die Bündelung der Kräfte ist oft der letzte Ausweg. Für Großriedenthal war selbst dies keine Möglichkeit, da eine Spielgemeinschaft nur zwischen zwei, nicht aber drei Vereinen eingegangen werden kann. Der ursprüngliche Plan, mit Kirchberg und Altenwörth zu kooperieren, musste fallen gelassen werden.

„Der sportliche Misserfolg hat keinen Einfluss auf die Geburtenrate in Großriedenthal. Es kommen zu wenige Kinder nach, das hat es für uns immens schwer gemacht. Wir haben gerade so genug Spieler für eine Mannschaft, aber nicht für zwei“, meinte sportlicher Leiter Wolfgang Binder, der insgesamt 33 Jahre sowohl als Spieler als auch als Funktionär beim USV tätig war.

Mit Altenwörth, Großrieden-thal und zuletzt Zeiselmauer verabschiedeten sich Vereine, die zu ihren Glanzzeiten die Speerspitze im Bezirk darstellten. Großriedenthal spielte 2006/07, Zeiselmauer am Ende der 80er bzw. zu Beginn der 90er-Jahre in der 2. Landesliga. Altenwörth hielt sich einige Jahre in der Gebietsliga.

In Wiesendorf kickte der wohl prominenteste Fußballer, der jemals im Tullner Bezirk gespielt hat: von 1991 bis 1993 ließ Europameister und Europacup-Finalist Antonin Panenka seine große Karriere im Tullnerfeld ausklingen.