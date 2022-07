Ein Buch gegen das Vergessen in Großweikersdorf

Werbung

Mit geradezu erdrückender Sachlichkeit rekonstruiert darin Autor und Amateurhistoriker Josef Skopik ein dunkles Kapitel der Geschichte seiner Heimatgemeinde: Durch den Verzicht auf emotionalisierte Sprache wirkt das Gewicht der geschilderten Fakten umso schwerer.

Die Gemeinde legte das Buch wegen hoher Nachfrage neu auf. Foto: privat

Im Mittelpunkt des vorliegenden Werkes steht das Schicksal der jüdischen Familie Hahn, die einen Landesproduktenhandel im Ort führte. Eine besonders tragische Note erhält deren Historie durch die Tatsache, dass Eduard Hahn durch die freizügige Vergabe von unverzinsten und unbefristeten Darlehen während der Zwischenkriegszeit viele Bauern und Bürger in seiner Heimat, aber auch darüber hinaus, vor dem Ruin bewahrte. Besonders ins Auge sticht dabei die penible Recherche des Autors für das mit zahlreichen Originaldokumenten gespickte Buch. Auffallend ist vor allem, dass diese nicht bei den Opfern endet, auch auf die Biografien der Täter wird oft detailliert eingegangen.

Dass diese aktive Form der Aufarbeitung der eigenen Geschichte auch in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist, wird schon beim von Bürgermeister Alois Zetsch verfassten Vorwort klar. So schreibt er: „Wir vergessen allzu schnell die Taten der vergangenen Generationen, das Unrecht, das vielen angetan wurde. Kaum einer ist sich wirklich bewusst, dass vor nur acht Jahrzehnten grausame Verbrechen an Menschen begangen wurden. Nicht weit ab in fernen Ländern, sondern hier bei uns in Großweikersdorf.“ Noch klarer drücken es die Zahlen aus. Sechs Mitglieder der Familie überlebten den Holocaust nicht, zwei konnten fliehen und einer, Alfred Hahn, überlebte in Wien.

Die letzten Kapitel sind dem Thema der Euthanasie gewidmet, der auch mehrere Bewohner zum Opfer fielen. Dabei zeigen die rekonstruierten Krankenakten, dass oftmals Erkrankungen nur als Vorwand genutzt wurden, unliebsame Personen loszuwerden.

Abschließend sei erwähnt, dass diese einzigartige Dokumentation nur dank der Initiative einiger Gemeindebürger wieder erhältlich ist. Aufgrund der Nachfrage, die infolge einer Diskussion auf Facebook entstanden ist, entschloss sich die Gemeinde, das Buch „Großweikersdorfer im Holocaust“ neu aufzulegen.

