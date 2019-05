Prozess um Bluttat mit einer Toten in Tulln am 5. Juni .

Der Prozess wegen Mordes gegen einen 36-Jährigen, der seine vier Jahre jüngere Ehefrau im Jänner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln erstochen haben soll, findet am 5. Juni am Landesgericht St. Pölten statt.