Sieben Tullner vor Gericht: Prozess um Raub vertagt

Der Schwurgerichtssaal des Landesgerichts ist zum Brechen voll und die Akten stapeln sich auf der Richterbank, denn gleich sieben Tullner müssen sich vor der Richterin verantworten.

Die Staatsanwaltschaft legt den Männern zwischen 20 und 40 Jahren eine ganze Latte an Anklagepunkten zur Last. Sie sollen in wechselnder Beteiligung im Vorjahr Raube, Körperverletzungen, Erpressungen und Diebstähle in Tulln begangen haben.

Die Angeklagten, die von einer Schar Justizwachebeamter in Handschellen vorgeführt werden, bekennen sich nach den Ausführungen ihrer sieben Verteidiger allesamt nicht schuldig und streiten alles ab.

„Gelogen! Ich wollte für ihn etwas kochen“

Neben Fahrraddiebstählen, Sachbeschädigung und Drohungen geht es in der Verhandlung um einen Raub, den die Angeklagten gemeinsam in Tullner Wohnung begangen haben sollen. Laut Staatsanwalt kamen alle in die Wohnung des Opfers, gerieten in Streit und prügelten auf ihn ein. Der Tullner erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper.

Anschließend begannen sie die Wohnung nach Wertgegenständen und Drogen zu durchsuchen und nahmen Geld, Sonnenbrillen und Schuhe mit. Nach der Festnahme konnte die Polizei im Haus eines Angeklagten Bargeld sicherstellen. Dieses stamme aber von einem Autoverkauf und nicht von dem Raub.

Das Opfer behauptet zudem, dass sie ihn dazu gezwungen hätten, Spaghetti für alle zu kochen. „Gelogen! Ich wollte für ihn etwas kochen“, heißt es wiederum von einem 40-jährigen Bosnier auf der Anklagebank.

Manche der sieben Verdächtigen beschuldigen sich gegenseitig, andere wollen wiederum an diesem Tag gar nicht dabei gewesen sein. Ein Kroate (20) behauptet gar, er habe den Fernseher aufgedreht, um den Streit nicht mitzubekommen.

Da die Einvernahme der Angeklagten bereits mehrere Stunden dauert, muss die Richterin die Verhandlung vertagen. Die Zeugen sollen beim nächsten Termin im April Licht ins Dunkel bringen.

