Flächendeckende Maut am Wagram gefordert

In manchen Wagram-Gemeinden ist vereinzelt Tempo 30 bereits zur – mehr oder weniger beachteten – Gewohnheit geworden. Manche Gemeinden streben Tempolimits aus Verkehrssicherheitsgründen in naher Zukunft an.

Etwa in Fels am Wagram gibt es 30 km/h-Zonen bereits seit mehr als zwei Jahren in der Weinbergstraße zwischen Kremser Straße und Großriedenthaler Straße, wo sich Schule und Kindergarten befinden. Auch der Schulplatz ist temporeduziert, außerdem die Wohnsiedlung Am Kogel.

Jahrelange Probleme mit dem Lkw-Durchzugsverkehr in Gösing und Stettenhof werden sich auch in absehbarer Zeit nicht lösen lassen. Hier ist die Initiative „Transit-Stopp.Wagram“ aktiv, die zumindest ein Tempolimit von 30 km/h für Lkw über sieben Tonnen in den Ortsgebieten durchgesetzt hat. Eine Maßnahme, die allerdings nur sehr bedingt von den Schwerfahrzeugen eingehalten wird, wie seitens der Initiative immer wieder betont wird.

Sinnvoll wäre nur eine flächendeckende Lkw-Maut im Land, dann würden Lkw auf das höherrangige Straßennetz ausweichen. Leopold Blauensteiner von „Transit.Stopp.Wagram“

„Sinnvoll wäre nur eine flächendeckende Lkw-Maut im Land, dann würden Lkw auf das höherrangige Straßennetz ausweichen“, ist Leopold Blauensteiner von „Transit.Stopp.Wagram“ überzeugt. Der Zeitverlust für Lkw, die statt über den Wagram und durch unzählige Dörfer pendeln, die S5 bis Stockerau nehmen würden, wäre marginal. „Von der Landes-SPÖ würde eine solche flächendeckende Maut befürwortet, ÖVP und FPÖ sind strikt dagegen. Blauensteiner meint: „Das ist lediglich Beihilfe zur Mautflucht!“

In mehreren Straßenzügen in Kirchberg am Wagram heißt es in runter vom Gaspedal, weil 30 km/h verordnet sind. Dazu hat die Landesstraße im Zuge der Ortsdurchfahrt Oberstockstall beim „Nadelöhr“ beim Gasthaus Ehn einen 30er verordnet bekommen. „Ich bin ein Verfechter dieser Beschränkungen“, versichert Kirchbergs Bürgermeister Franz Aigner. Obwohl ihm klar ist, dass die 30 km/h häufig nicht eingehalten werden. Dennoch beeinflusst das Tempolimit die Verkehrsteilnehmer, den Fuß doch etwas vom Gaspedal zu nehmen.

Topaktuell sind die Bemühungen um eine Temporeduzierung in der Gemeinde Großriedenthal. Noch diese Woche soll es Verkehrsverhandlungen geben, die generell auf Agrarwegen Tempo 50 verordnen. Dazu Tonnagebeschränkungen für Lkw auf Güterwegen.

Vom Tempolimit betroffen sind auch die Friedhofstraße in Großriedenthal sowie der Agrarweg in Ottenthal, der seit jeher eine beliebte Abkürzung zur Landesstraße zwischen Oberstockstall und Ruppersthal darstellt.

