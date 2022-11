20 Jahre Tullner Südumfahrung: Ein Blick zurück

1998 konnte eines der wichtigsten Straßenbauprojekte für die Entwicklung der Stadt Tulln endlich in Angriff genommen werden. Im Mai dieses Jahres berichtete die NÖN, dass die Ablöseverhandlungen mit den letzten beiden Grundbesitzern positiv abgeschlossen wurden.

„Ich bin sehr froh über die Einigung. Seit 1968 fordern wir die Südumfahrung. Jetzt ist es uns endlich gelungen“, erklärte damals Bürgermeister Willi Stift. Die Bilanz: Mit 41 Grundeigentümern wurden Grundablösen ausverhandelt. Die Stadtgemeinde musste dafür 14,5 Millionen Schilling (etwas mehr als eine Million Euro) aufbringen.

Im Oktober 2002 „landete“ der Draken im Kreisverkehr, der die B14-Südumfahrung mit der Königstetter Straße verbindet. Foto: Stadtarchiv Tulln

Im Oktober 1998 konnte der Spatenstich für den ersten Abschnitt des Megaprojektes gesetzt werden. Die Kosten dafür wurden mit 38 Millionen Schilling (2,8 Mio. Euro) beziffert. Die zweispurige Fahrbahn verbindet auf einer Länge von drei Kilometern den Kreisverkehr Tulln-West an der B19 mit der B213. Anfang März 2000 konnte dieses Teilstück fertiggestellt werden.

Ein Jahr später wurde der Schlussteil der Umfahrung in Angriff genommen. Er ist cirka 3,3 Kilometer lang und beginnt mit dem Kreisverkehr an der B 213. Die Trasse führt weiter nach Osten zur Landesstraße L 2011, die mit einem Kreisverkehr angebunden ist.

In weiterer Folge überführt die neue Trasse die Kleine Tulln und führt in großem Bogen zur Königstetter Straße. Weiter Richtung Norden überführt sie mit einer 64 Meter langen Brücke die Franz-Josefs-Bahn und mündet wieder in Form eines Kreisverkehres in die bestehende B14 ein. Die Gesamtkosten für diesen Teil beliefen sich auf rund 9,9 Mio. Euro.

Mit dem Projekt wurden drei wichtige Ziele erreicht: Eine Entlastung der Stadt vom Schwerverkehr, eine Straßenverbindung von der Rosenbrücke nach Klosterneuburg und Wien sowie eine bis heute gültige Siedlungsbegrenzung der Stadt nach Süden.

