Verkehrskonzept Bald geht es in Kirchberg nur im Kreis herum

Lesezeit: 2 Min GR Günter Rapp

An der westlichen Seite des Marktplatzes besteht bereits Einbahnregelung, an der östlichen Seite soll sie erst verordnet werden. Foto: Rapp

M it großer Mehrheit hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Verkehrskonzept „Marktplatz“ beschlossen. Künftig wird, wie die NÖN bereits berichtete, nicht nur an der westlichen Seite des Marktplatzes eine Einbahnregelung gelten, sondern auch an der östlichen – zwischen Raiffeisenbank und Postgasse.